Pas moins de 150 écoles privées contraintes de fermer

Société

Education

Le ministère de l’Education nationale avait déjà annoncé vouloir prendre des mesures contre les écoles privées qui ne respectent pas les normes imposées par l’Etat en la matière. Des mesures inévitables pour assainir et améliorer l’éducation à Madagascar.

157 écoles privées à Antananarivo ont été sommées de régulariser leurs situations auprès du ministère de l’Education nationale (Men). Elles ne disposent plus que de cette semaine pour rentrer dans les rangs et se conformer aux normes et exigences de l’Etat en matière d’éducation, de programme ou encore d’infrastructures. Dans le cas contraire, le ministère procèderait donc la semaine prochaine non seulement au retrait de l’autorisation d’ouverture de ces établissements voire à leur fermeture. Quelques-unes auraient déjà informé les parents d’élèves qu’elles ne pourraient plus recevoir d’élèves à partir de l’année scolaire prochaine. Le ministère de l’Education nationale prendrait certaines mesures contre ces écoles qui seraient tentées de faire autrement. Ces dernières ne pourraient plus présenter de candidats aux examens officiels dont le Cepe, le Bepc et le Baccalauréat. Actuellement, des contrôles sont effectués par les responsables des Circonscriptions scolaires afin de déterminer et d’établir la dite liste qui compterait pas moins de 150 écoles privées de la Capitale. Une liste qui sera par la suite affichée dans chaque fokontany afin surtout de prévenir les parents d’élèves pour qu’ils évitent d’y inscrire leurs enfants.

Pour rappel, depuis le mois de janvier dernier, une nouvelle loi contrôle plus strictement les écoles privées. A titre d’exemple, les professeurs doivent maintenant posséder le niveau baccalauréat et être en possession d’un certificat d’aptitude pédagogique pour pouvoir enseigner. Condition logique si l’on se rappelle le buzz qu’a fait cette enseignante filmée entrain de gifler une élève il y a quelques mois de cela. Obligeant le Men lui-même à descendre sur terrain et procéder à la fermeture de l’école mise en cause. Quoi qu’il en soit, l’opinion attend cette fois-ci de vraies mesures de la part des responsables, au-delà du business que ce petit laps de temps qui reste aux écoles privées pour régulariser leurs situations peut générer.