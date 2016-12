Pas de trêve de Noël ou de fin d’année

Politique

Compétition entre partis politiques

L’approche des fêtes de Noël et de fin d’année n’adoucit pas l’atmosphère politique ; au contraire elle est l’occasion pour les tenants du régime Rajaonarimampianina d’intensifier sa contre-offensive et sa campagne de séduction auprès de la population. Le parti HVM est accusé par les « opposants » et notamment par le MAPAR et consort de faire fi de la volonté des parlementaires de réconciliation et d’apaisement et d’ignorer la trêve politique du contexte de fin d’année. Le congrès régional du HVM organisé dans la Haute Matsiatra le week-end dernier a plutôt été l’occasion pour le président du HVM, d’enclencher une campagne de propagande de la présidentielle de 2018. Le HVM est le plus grand parti politique de Madagascar et il sera présent dans la course à la magistrature suprême a déclaré le président du parti, Rivo Rakotovao. Son candidat naturel annoncé par le président du parti HVM lors du rassemblement régional est Hery Rajaonarimampianina. Il aura comme concurrent l’ancien président Marc Ravalomanana qui, à plusieurs reprises et dans toutes ses apparitions médiatiques, a exprimé ses intentions de briguer lui aussi la magistrature suprême. En tout cas, Marc Ravalomanana veut tenir son pari et restaurer la discipline dans son parti ; il vient de radier deux parlementaires élus sous la bannière du TIM. Mais il faut compter aussi sur Hajo Andrianainarivelo et Andry Rajoelina et vraisemblablement sur Edgar Razafindravahy et son parti ADN. Le parti AREMA sera aussi de la partie comme l’a déclaré son président fondateur, Didier Ratsiraka.

Quant aux autres formations politiques, elles abondent plutôt dans les critiques du régime et aux appels pour les unes au changement de constitution, à des élections anticipées sinon aux partenaires techniques et financiers pour qu’ils déclenchent les mesures appropriées pour démettre le régime.