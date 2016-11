Energie

Mahafaly Solonandrasana

Le Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana est réaliste « il n’y a pas de miracle pour la Jirama ». Autrement dit, le délestage et autre coupure intempestive du courant continueront encore pour un bout de temps. Même si au sein de la classe dirigeante, on s’applique pour faire oublier la promesse du candidat Hery Rajaonarimampianina de faire cesser le délestage « en trois mois » car près de trois ans après, le délestage, non seulement n’a pas cessé mais s’aggrave de jour en jour.

Ne pouvant plus promettre de mettre fin au délestage, le Premier ministre promet de s’atteler à l’amélioration de la gestion de la Jirama en commençant par un meilleur recouvrement « à peine 40% de la consommation réelle sont payés effectivement actuellement » note le chef du gouvernement. Rappelons que l’Etat et l’administration en général sont les plus mauvais payeurs de la Jirama, sans oublier les agents de la Jirama qui bénéficient d’avantages extravagants et dont certains en profitent surtout.

En tout cas, suivant la recommandation ou l’injonction du Fonds monétaire international, afin de pouvoir bénéficier de la facilité élargie de crédit FEC, le Trésor public va diminuer progressivement les subventions accordées à la Jirama. Pour l’année 2017, les transferts de fonds accordés à la Jirama passeront de 290 milliards en 2016 à 250 milliards en 2017. Soit une baisse de 40 milliards d’ariary. N’empêche une subvention de 20,8 milliards d’ariary par mois est encore trop payé pour le service rendu par cette société d’Etat.