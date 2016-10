Pas d’année blanche selon le ministère

Education

Rentrée scolaire 2016-2017

Les 13 syndicats d’enseignants de l’Education nationale maintiennent la pression. Selon le leader syndicaliste, Arsène Ratolojanahary, l’effectivité d’une année scolaire blanche dépend uniquement de l’Etat et non des syndicats. Aussitôt que l’Etat apporte des solutions aux revendications des syndicats, la grève s’achève. D’après ce leader syndical, la grève des enseignants de l’Education nationale a été observée dans six (6) régions –sans citer lesquelles, et elle va s’intensifier comme ce 3 octobre quand les grévistes ont réussi à perturber le quotidien des employés et usagers du ministère de l’Education à Ampefiloha.

De son côté, les hauts responsables du ministère de l’Education nationale déclarent urbi orbi que les enseignants et les élèves ont été au rendez-vous ; autrement dit, la rentrée scolaire a bien eu lieu et s’est déroulée comme prévue. Les directeurs généraux du ministère notent que la grande majorité des syndicats sont prêts et adhèrent à la politique de l’Etat contrairement à deux autres pour lesquels toutefois, les portes du dialogue demeurent grandes ouvertes.

Les syndicats des enseignants de l’Education nationale interpellent encore une fois l’opinion, l’Etat et les fonctionnaires sur leurs cas. L’enseignant FRAM le mieux payé ne perçoit mensuellement que 110 000 Ar et des indemnités de 14 000 Ariary, regrette Arsène Ratolojanahary qui demande lequel des membres du gouvernement ou de nos hauts fonctionnaires peut vivre avec des ressources de la sorte.