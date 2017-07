Pari gagné pour Ravalomanana grâce au Préfet

Politique

15è anniversaire du TIM

Le TIM et Marc Ravalomanana doivent remercier chaleureusement le Préfet de police de la capitale. Ce dernier a fait une publicité sans précédent pour Marc Ravalomanana et le TIM. Même ceux qui n’ont rien à faire de Ravalomanana et de son parti se sont intéressés à cette histoire d’anniversaire et de zumba à force de polémique sur le sujet. Et ce grâce au Préfet de la ville, Angelo Ravelonarivo qui s’est cru malin d’interdire le zumba du TIM à Mahamasina. Et les militants du TIM, rien que pour défier le HVM sont venus en nombre pour soutenir l’ancien président, à leurs yeux victime d’acharnement des HVM.

Résultat, au lieu d’être à Mahamasina dans l’enceinte du stade entre eux à l’abri des regards, ils se sont déversés dans les rues de la capitale pour démontrer qu’ils sont nombreux. Une démonstration de force. Les gaz lacrymogènes lancés plus tard quand ils ont voulu rejoindre le centre ville n’ont pas estompé l’effet qu’ils ont produit sur l’esprit de l’opinion. En gros, Marc Ravalomanana a gagné son pari grâce à la maladresse des tenants du pouvoir qui se sont décrédibilisé tout seul pour une histoire de zumba. « Ataovy hoe ny dihan’ny Préfet ! » se moquaient certains en parodiant le célèbre tube « dihan’i Mijah » !

En tout cas, malin comme il est, Marc Ravalomanana a préféré prendre le chemin de son domicile aussitôt après le tunnel d’Ambohidahy quand les premières détonations de gaz lacrymogène ont eu raison des marcheurs qui l’ont accompagné depuis le Carlton.