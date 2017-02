Editorial

Le 27 janvier 2017, la Haute Cour Constitutionnelle rendait sa décision concernant la loi n°2016-037 relative à la Réconciliation nationale. En bref, la haute juridiction valide l’ensemble en émettant quelques réserves concernant des imprécisions qui pourraient ouvrir la porte à des applications impropres dudit texte. Par ailleurs, elle remet à sa place le Conseil du Fampihavanana Malagasy qui se voyait déjà se voir consacré au rang d’institution de l’État. Ce à quoi la Cour a dit « Niet ! », en précisant que, par l’article 40 de la Constitution, ce rang lui était réservé ainsi qu’au Président de la République et au Gouvernement et, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Mais concrètement, de quoi parle ce texte ?

À l’inverse de ce que le tintamarre l’entourant suggère, la loi est assez inintéressante car ne concerne que peu la Nation. En se qualifiant de texte relatif à la Réconciliation Nationale, la loi 2016-037 se mal nomme et nous induit en erreur. Si la partie de l’exposé des motifs de la loi posant un diagnostic de la situation de la cohésion nationale semble assez juste, l’autre offrant les solutions, développées dans le texte lui-même, répond à d’autres problèmes qui se limitent à la seule sphère politicienne. C’est comme si on appelait les pompiers pour un immeuble en feu en leur donnant comme seule mission d’éteindre le feu du dernier étage.

Pour les plus courageux, rien de mieux que de vous faire une idée par vous-même en lisant le texte. Pour les autres qui me croient sur parole par confiance ou par paresse, en version courte, la loi dit ce qu’est le Conseil du Fampihavanana Malagasy et définit sa mission. Et c’est à la découverte de cette dernière qu’on constate que selon nos législateurs, la Nation se résume aux acteurs politiques. Ça parle d’amnistie, d’indemnisation, de réparation, et de mièvreries telles que vérité, pardon et autres concepts qu’un de mes anciens profs qualifierait de tarte à la crème. Bien qu’il soit indiscutable que ceux qui méritent d’être indemnisés doivent l’être, et que le doute sur l’impartialité de la justice sur les questions touchant les troubles politiques peut éventuellement justifier que soient remises en cause les condamnations prononcées à l’encontre des uns et des autres, le pardon semble ne reposer sur rien d’autre qu’un échange d’absolutions entre coquins. Et nous, victimes des luttes mais spectateurs de la réconciliation, les regardons se pardonner entre eux.

Il ne s’agit aucunement d’une réconciliation nationale. Effectivement, la solution offerte ne répond à aucune scission de la Nation, au mieux, elle répond à une querelle entre acteurs politiques. Pour ceux qui estiment que la nation se divise entre pro-truc et pro-machin, il faut leur opposer que les divergences politiques n’ont pas vocation à être effacées par un quelconque fampihavanana qui consiste de plus en plus, pour nos politiques, à se mettre d’accord sur comment se partager le gâteau. La coexistence de plusieurs opinions contraires constitue même un indicateur positif du fonctionnement d’une démocratie. À espérer que s’opère un glissement du militantisme en faveur de personnes vers un en faveur d’idéaux. Ce dont un pays a besoin c’est d’un débat permanent faisant ressortir les idées, non d’un consensus complaisant qu’on recherche à coup d’amnistie. Les rédacteurs de la Constitution disent qu’il faut se réconcilier [1]. Voilà qui est fait ! Passons aux vraies questions qui touchent le pays dans son ensemble et non seulement la sphère politicienne.

Ceci étant, la Nation est sans nul doute en crise, certains posent même la question de savoir si une Nation malagasy existe [2]. Un socle commun nous rassemble assurément mais les difficultés quotidiennes et les disparités économiques d’une part, et l’instrumentalisation par certains de la question ethnique d’autre part ont occulté les fondements de notre société. Mais la question fondamentale de la reconstruction d’un idéal commun est occultée par le texte qui ne parle que de gros sous et de la carte « Vous êtes libéré ».

Seul l’article 43 s’intéresse réellement à la Nation et à certains problèmes qui la touche. Y est prévu qu’une Commission de la Refondation de la Nation Malagasy soit mise en place.

D’abord, on y retrouve une litanie de bons sentiments qui ont le mérite d’être exprimés. Toutefois, le domaine fourre-tout qu’on lui attribue laisse septique quant au sérieux de sa mission. Il y est question de l’appropriation du concept de la démocratie par la société malagasy, d’éthique politique, de la distorsion entre texte et pratique, d’État de droit, des droits de l’Homme, d’égalité, de bonne gouvernance, de la répartition des richesses, du développement harmonieux. Rien que ça ! Et de mettre en place la paix dans le monde, ça ferait bien dans le lot.

Puis, le texte retrouve grâce dans la dernière mission confiée à la Commission. Il s’agit d’un objectif louable et qui peut être atteint pour peu que la Commission s’attèle à sa réalisation ; de plus, pour une fois, cela correspond à l’intitulé du texte et à la dénomination de la Commission. La tâche prévue est d’« examiner les ressorts intimes de la crise de la société malagasy afin d’engager la démarche la plus appropriée pour accompagner la Nation malagasy à retrouver ses repères, gage de la stabilité sociale. » Finalement, il existe un paragraphe intéressant dans tout le texte. Reconstruire la Nation est bien plus fondamentale que de réparer les dégâts infligés aux acteurs (ayant causé) des crises répétitives dont les conséquences ont touché l’ensemble de la population à qui on dit gentiment « c’est bon maintenant, on est copains, dans notre sagesse infinie on va se réconcilier ».

Si cette dernière mission aboutit à la reconstruction de l’idée de Nation Malagasy dans la conscience collective, alors toutes les largesses et distributions de pardon valent le coût. Autrement, il ne s’agit encore que d’une jolie mascarade qui sème déjà les graines des futures vagues de pardons.