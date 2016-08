« Ouverture à l’international »

Enseignement

Vatel Madagascar

L’International business school Vatel-Madagascar sis à Ambatoroka a organisé samedi 20 août dernier une journée porte-ouverte au cours de laquelle, Falihery Ramakavelo, le directeur général de cette école supérieure en hôtellerie et tourisme a présenté à un public attentionné, les offres de l’établissement Vatel, mais aussi les performances des étudiants. Vatel est un réseau d’établissements de formation en hôtellerie et tourisme présent dans 35 pays dont Madagascar depuis 2014. La formation qui alterne cours théoriques et pratiques en interne et en entreprise dure trois ans ; elle est couronnée par le diplôme international de Bachelor ; et du master pour un cursus plus long. Les meilleurs étudiants peuvent profiter d’une année universitaire à l’extérieur qu’offre le programme Marco Polo qui est une opportunité d’ouverture au monde, une expérience à l’aisance de standard international et un bain multiculturel et linguistique. Une étudiante qui vient de rentrer d’Europe a partagé ses expériences et les avantages acquis après intégration au programme Marco Polo. Accueillie par l’école Vatel-Nîmes, elle et deux autres étudiantes de Vatel Madagascar y ont poursuivi leurs études de 2è année et effectué leurs stages à la NH Hôtel de Lyon. La première promotion de Vatel Madagascar sortira l’année prochaine.

Partenariat avec Sun and Sands

La journée porte ouverte a été l’occasion d’apprendre que Vatel Madagascar et l’entreprise Sun and Sands projettent la construction d’infrastructures dans les environs du Marais Masay. Les travaux de remblai ayant été interrompu, le patron de Sun and Sands attend. Il déclare ne pas comprendre la mesure dont les travaux ont subi. Le directeur général de Sun and Sands affirme qu’il a toutes les autorisations et que le problème d’écoulement et d’évacuation des eaux a été résolu avec le fokontany ; et il attend. Sun and Sands devait y construire un hôtel-école 3 étoiles qui doit héberger les étudiants de Vatel dès l’année prochaine. Prévues initialement être en mesure d’accueillir des invités du Sommet de la Francophonie, les travaux d’infrastructures attendront l’année prochaine peut-être sinon changer de site.