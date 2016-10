Oui et non

Société

Mouvement de grève

Les greffiers reprennent leur travail tandis que les 13 syndicats d’enseignants de l’Education nationale persistent dans la grève. En raison du déroulement du 19è Sommet du COMESA qui a débuté ce lundi 10 octobre 2016, le bureau national du syndicat des greffiers décide de suspendre la grève qui aurait du commencer lundi 10 octobre. C’est Haja Andriambololona, le président du syndicat qui l’a annoncé hier quand il a prié les greffiers de rejoindre leur bureau et d’effectuer comme d’habitude leur travail. Vendredi dernier pourtant le même bureau national du syndicat a lancé le mot de grève et décidé de fermer les bureaux des greffes de toute l’île ce lundi pour une durée indéterminée. Là encore, la suspension de grève demeure pour une durée indéterminée bien que le motif de ce report est l’accueil du sommet du COMESA sachant que le sommet s’achève le 19 octobre prochain. A quoi tout cela rime-t-il ? Chacun est « roi » dans son métier ! En tout cas, la reprise normale du travail des greffiers satisfait aux justiciables.

Le président du syndicat des greffiers déclare que la poursuite du travail répond au souci d’écarter toute idée de manipulation politique de leur mouvement de la part des gouvernants. Autrement dit ce n’est pas pour le service public auquel ils ont souscrit tout au début de leur carrière que les greffiers travaillent mais par peur des gouvernants qui décident ou non de satisfaire leurs revendications. Toujours est-il que le contre-ordre du bureau national du syndicat des greffiers a créé une certaine confusion au sein des membres du syndicat et du corps des greffiers.

La même confusion est ressentie au sein des enseignants « FRAM et anciens FRAM ». Si des enseignants FRAM poursuivent la grève, nombreux sont ceux qui vaquent à leurs occupations et fonctions d’enseignants dans les écoles primaires publiques, notamment ceux qui viennent d’être intégrés comme fonctionnaires. Elidio Andrianjafy, un leader des 13 groupements syndicalistes affirme que la grève gagne aujourd’hui six (6) Directions régionales de l’Education nationale, mais il avoue aussi que nombreux sont les écoles primaires publiques qui fonctionnent. Cela n’empêche, ajoute-t-il que les 13 syndicats demeurent solidaires et persistent dans la grève pour obtenir des résultats concrets. Ces syndicats réclament des augmentations des divers indemnités (craie, risque, fonction) et l’annulation de l’obligation de contrat CDD pour les enseignants FRAM.