Tribune libre

Madagascar est-tel qu’il est, un Etat-nation. Il ne s’agit donc pas de refonder la nation. C’est la notion de république que les Malgaches n’arrivent pas à assimiler. Oserons-nous aller au fond de la question ?

La date de la première des républiques à Madagascar, initiative de Malgaches, n’est pas le 14 octobre 1958. C’est le 2 avril 1947. Il s’agit de La République indépendante de Namontana, dans le district de Mananjary, proclamée dans les circonstances du soulèvement du 29 mars 1947. Elle fut l’œuvre de soldats malgaches, ayant fait partie des troupes coloniales de l’armée française, puis démobilisés à l’issu de la Deuxième Guerre mondiale. Une structure de commandement a été mise en place, de même qu’une logistique pour soutenir la lutte armée engagée.

Le passage à une Cinquième République est sur les lèvres de ceux qui parlent ici et là de cette idée de « refondation ». On ne peut pas… puisque la Première ne l’a jamais été. La nouvelle république à mettre sur pied n’est donc pas la continuité des quatre précédentes. D’où elle devra avoir un nouvel hymne et un nouveau drapeau. Ce rouge, vert, blanc représente l’errance en dégringolade de cinquante-neuf ans de pseudo-république ; Zanahary n’a pu bénir un pays qui court d’échec en échec.

La France s’est immiscée brusquement dans l’évolution interne de Madagascar lorsqu’elle a commencé à annexer l’île à l’issu de la guerre de 1883-5. A son retrait progressif de l’administration du pays aux termes de la colonisation, ses habitants, autrefois sujets de monarques (puis indigènes d’une métropole), se trouvent subitement citoyens libres et égaux. Le vécu d’un peuple ne se décrète pas du jour au lendemain sans une assimilation par voie d’expérience ; la colonisation n’a pas été un apprentissage pour intérioriser les valeurs républicaines. Déjà que la « république » du 14 octobre 1958 ne l’est que de nom, la population qu’elle est censée administrée s’avère être des pseudo-citoyens. Cette logique sera suivie par ses trois autres successeurs. Et nous voilà en train d’évoquer la refondation de la République. Allons-y, allons au fond de la question !



PS : Le retour à la souveraineté marqué par la proclamation d’une « république » puis l’octroi de l’indépendance le 26 juin 1960 n’est pas l’aboutissement des luttes nationalistes. Il est le fait essentiel de facteurs extérieurs, raison pour laquelle presque toutes les colonies françaises reçoivent leur indépendance à la même année (et plusieurs au même mois –juin-, dans une succession de jours).

Hasina A. Raveloson