Opacité des contrats et financement

Infrastructure

Travaux de la Francophonie

Quelles sont les contreparties des travaux et infrastructures réalisées par les Chinois dans le cadre de l’accueil du Sommet de la Francophonie à Madagascar ? Soamahamanina et les autres exploitations minières qui défrayent, trop souvent, la chronique sont-ils la contrepartie des financements chinois ? Comment ont été attribués les autres marchés et prestations dans le cadre de la francophonie ? Autant de questions sans réponse mais qui alimentent les rumeurs et suspicions de népotisme, de corruption, de copinage et autres gros intérêts personnels des organisateurs et tenants du pouvoir dans le cadre de la francophonie. L’organisation internationale de la francophonie est soupçonnée aussi d’au moins de faire semblant de ne pas voir toutes ces opacités autour du 16ème Sommet. Une chose est sûre, bon nombre de prestations ont été attribuées par « cooptation », de gré à gré.

Actuellement, la finition des infrastructures pour accueillir le prochain Sommet de la francophonie avance à marche forcée. Les travailleurs sur les différents chantiers, encore en cours, c’est-à-dire presque tous, triment nuit et jour pour livrer à temps les chantiers. « Ce sont des infrastructures respectant les normes, avec des garanties décennales » assurent les ingénieurs sur terrain. A première vue, la nouvelle route reliant Soavimasoandro et Ivato est presque finie mais pas encore inaugurée. Le village de la francophonie est encore en plein chantier qu’on se demande s’il serait prêt à temps. Côté privé, les grands travaux de l’hôtel A&C sont en cours aussi. Les grands travaux d’extension de l’aéroport annoncés à grande pompe ainsi que le village Voara d’Andohatapenaka sont abandonnés.