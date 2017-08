Onitiana Realy en mission de suivi

Société

Pour le relèvement d’Antsakabary

La moto est aujourd’hui à la mode. Le ministre de l’Education nationale Paul Rabary fait des émules. Il rend visite et effectue des missions à moto auprès des écoles primaires publiques des zones enclavées. Ce vendredi 25 août, Onitiana Realy ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF), s’est rendue à moto dans la commune rurale d’Antsakabary, auprès des populations des fokontany victimes de graves événements qui s’y sont produits le mois de février dernier. Le communiqué de la cellule communication du MPPSPF en tout cas, attire l’attention sur les difficultés d’accès à ces fokontany qui ont subi successivement des actes de vindicte populaire et incendie de villages suivi de mort d’homme : « Madame la ministre Onitiana Realy a effectué 6 heures de route à moto pour parcourir 85 km de pistes, quasiment impraticable…, un périple éprouvant et périlleux… ; précédé de 8 autres heures de trajet de 122 km de route secondaire en voiture… », peut-on lire dans le communiqué. La ministre Onitiana Realy et ses proches collaborateurs ont fait mieux que la délégation gouvernementale qui s’est contenté à l’époque des faits à déposer les aides à Befandriana contrairement à une autre délégation de prélats et fidèles catholiques du diocèse qui s’était rendu à pied dans ces fokontany épleurés pour leur apporter soutiens, aides et encouragements.

Six mois après les premières aides de l’Etat, le MPPSPF fait remarquer que 6000 feuilles de tôles sur les 6300 envoyées ne sont pas encore parvenues à leurs destinations ; « la situation a été débloquée par Onitiana Realy qui a procédé à la remise officielle de ces matériaux le jeudi 24 août 2017 », lit-on dans le communiqué du ministère.

Bien évidemment, la ministre n’a pas manqué de procéder à la distribution de riz (7 tonnes), de kits scolaires et de matériels de production.