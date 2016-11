« Non à la privatisation envisagée par la CUA »

Société

Association des taxis

Les chauffeurs de taxi qui exercent dans la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) haussent le ton. Craignant depuis quelques mois pour l’avenir de leur profession, les quelques 7000 chauffeurs ou chauffeurs/propriétaires de taxi recensés se sont organisés et ont élu les membres de bureau de leur association. Aussitôt en place, Mme Clémence R, la présidente de l’association, s’insurge contre le projet de la CUA de confier à une société privée certains services techniques afférents aux véhicules de transport dans la ville telle la contre-visite des taxis. Un délai de quatre (4) mois à partir du mois de novembre est imparti aux taxis pour ce faire. L’association des taxis ne comprend pas non plus cette idée qui se répand qui est de vouloir à tout prix rénover le parc entier des taxis. D’après les taximen, la CUA veut interdire la circulation des taxis de marque 2CV qui est d’une autre époque ou des Renault 4L et d’obliger les propriétaires à acheter des véhicules modernes type ATOS, semble-t-il.

Mme la présidente de l’association des taxis d’Antananarivo ville explique qu’il n’y a pas de raison d’obliger les taxis à la contre visite d’autant qu’ils ne sont pas criminels et n’ont pas la réputation des taxi-be qui sont trop souvent les auteurs d’accident grave et mortel. Et ce, bien qu’elle ne l’ait pas dit, que monter dans un taxi dans lequel le réservoir de fortune placé devant, au niveau de la jambe du chauffeur et branché directement au moteur ne rassure guère le passager.

Par ailleurs poursuit la présidente de l’association, les chauffeurs de taxi aimeraient bien conduire de belles voitures neuves mais avec le peu qu’ils gagnent par jour, 10.000 à 15.000 ariary, ils ne sont pas en mesure d’acheter un ATOS de 10 millions ou 12 millions d’ariary. « Le projet de la CUA est totalement irréaliste car c’est pratiquement inaccessible vu la pauvreté des ménages des chauffeurs », déclare avec vigueur Mme Clémence.

La CUA en tout cas entend poursuivre l’assainissement de la ville. Elle est sur plusieurs chantiers : marchands ambulants, marchands de rue, parking, état technique des taxi-be et maintenant des taxis. Ces initiatives d’assainissement sont diversement appréciées par les catégories ciblées et par la population en général. En matière d’infrastructure de développement dans le cadre de l’usage du Fonds local de développement (FDL), la CUA a déjà fait établir et fait collecter les projets des arrondissements.