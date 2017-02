New York Times conseille Donald Trump de venir dans le Sud de Madagascar

Environnement

Changement climatique

Le journal américain le New York Times à travers le journaliste Nicholas Kristof qui a déjà reçu deux prix Pulitzer invite le nouveau Président américain Donald Trump à venir dans le Sud de Madagascar pour constater les conséquences du changement climatique qu’il refuse de croire. Des journalistes de ce célèbre journal américain se sont rendus dans le Sud de l’île vers la fin de l’année 2016 afin de préparer des reportages sur la famine qui tue, hommes, femmes et surtout enfants. Nicholas Kristof a ainsi suggéré que « Trump devrait venir et sentir les côtes de ces enfants, les regarder lutter pour survivre. Il est vrai que les liens entre nos émissions de carbone et une sécheresse en particulier soient compliqués, mais, dans l’ensemble, le changement climatique est aussi palpable qu’un enfant brouillé et aux yeux vitreux qui meurt de faim. Ce journaliste estime que les américains sont peut-être en train de tuer des gens à Madagascar avec leurs émissions de carbone.

Le journaliste veut surtout attirer l’attention de la population américaine sur les effets du changement climatique en Afrique et notamment à Madagascar. Rappelons que le nouveau Président américain avait affirmé que le changement climatique n’existait pas mais qu’il s’agirait d’un mensonge inventé par les Chinois. Les journalistes du New York times qui étaient dans le Sud de Madagascar ont constaté que le changement climatique existe bel et bien et racontent l’histoire de Ranmasy, cette mère de famille qui est obligée de marcher 12 heures dans le désert avec son bébé avant de trouver un dispensaire géré par les religieuses catholiques.

Compte tenu des décisions et agissement du nouveau Président américain, le sort des gens, dont des enfants dans le Sud de Madagascar serait certainement le cadet de ses soucis.