Mondialisation et Madagascar

Editorial

La mondialisation ne date pas d’hier. J’ai été stupéfaite d’apprendre que la révolution industrielle de l’Angleterre (nourrie par le coton issu de plantations esclavagistes de l’Amérique et des Caraïbes) aurait supplanté la production textile en Inde, entraînant un désastre économique et des flux migratoires d’Indiens de Gujarat et de Surat (le Pakistan n’existant pas encore à l’époque) vers l’Afrique de l’Est et Madagascar (migration qui viendra profondément marquer notre histoire, qu’on veuille l’admettre ou non). Durant cette même période, le début de 19ème siècle, un commerçant américain vendait à la couronne malgache armes et munitions, tandis que celle-ci fournissait (devinez-le !!) bois précieux (d’ébène, de rose et palissandre) [1] !

Certains me diront qu’il s’agit là du commerce international et pas de la mondialisation. Mais y a-t-il une différence ? La mondialisation désigne « un processus par lequel les échanges de biens et services, capitaux, hommes et cultures se développent à l’échelle de la planète et créent des interactions de plus en plus fortes entre différentes parties du monde. » Je pense que ces échanges ont longtemps eu lieu, mais bien évidemment, aidé par les avancées technologiques, le degré d’intégration est aujourd’hui nettement plus fort et les populations affectées sont plus importantes. Toutefois, c’est l’élite mondialiste qui est devenue singulière : l’élite de Madagascar comme l’élite de tout pays du Sud ressemble et se comporte comme l’élite du Nord : même vêtements, mêmes gadgets, mêmes sacs à main, mêmes chaussures, mêmes voitures, mêmes design de maison, mêmes lieux de vacances, mêmes films, même goûts et mêmes champagnes, mêmes écoles, même jet set dans les mêmes hôtels et tous en classe affaires. L’industrie du luxe nous en délivre plein les yeux de cet idéal mondialiste.

Marchands ambulants (Soarano)

Ainsi, ces élites ont plus en commun entre elles qu’elles ont avec leurs compatriotes. Il suffit de naviguer les couloirs de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle à Paris et observer ces familles entières mais de différentes nationalités, habillées de la même manière, consultant les mêmes tablettes, éduquées (ou aspirant à se faire éduquer) dans les mêmes écoles et allant en vacances à Disneyland, pour voir ce phénomène. Mais au fin fonds des différents pays, ce même phénomène est aussi inconnu que la mode haute couture à l’ananas – motif phare de 2016. Ce n’est pas tout le monde qui reconnaît un anorak Burberry comme une montre à 50.000 euros, mais au sein de l’élite mondialiste, le fait de reconnaître est le clin d’œil, le signe d’appartenance à ce club exclusif.

Peu importe si certains l’ont obtenu par le travail et la méritocratie, et d’autres par le vol !

Et ce mélange incestueux comprend dirigeants politiques et économiques de pays divers, et agents d’institutions multinationales (dénommés il fut un temps, les « Lords of Poverty » [2]).

En ce début de mandat de Donald Trump, élu sur une vague populiste et anti-mondialiste, mais paradoxalement membre à part entière lui-même de cette « upper class », avec comme arrière-plan le Brexit et autres phénomènes anti-establishment, le monde se demande si l’idéologie globaliste va reculer. La mondialisation est-elle une bonne chose pour Madagascar ? Après tout, nous vendons notre nickel, comme nos letchis, notre vanille et nos textiles sur les marchés mondiaux. Mais nous importons trop de riz, trop de ciment, trop de produits que l’on pourrait (et devrait) produire nous-même. On y participe, à cette mondialisation, sans la maîtriser et donc sans en tirer profit. Et le mal qui frappe les classes exclues de la croissance engendrée par la mondialisation nous frappe encore plus fort : l’éducation, la technologie (hélas oui, l’électricité et donc l’accès à l’internet), l’opportunité même de participer pleinement aux bienfaits de la mondialisation sont réservées à une minuscule élite. Les mêmes soucis qui enterreront certains politiciens occidentaux en faisant percer d’autres devraient nous concerner : comment réduire les inégalités et faire participer un plus grand nombre aux bienfaits du progrès. Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas en Amérique ou en Europe que nous ne devons pas nous sentir concernés. Plus que jamais, l’inégalité criante entre un cercle restreint et une masse misérable dans notre propre univers est à éradiquer. Ce qui commencerait par un changement profond de mentalité et de comportement de notre élite locale.