Economie

Industrialisation

Le ministre de l’industrie et du développement du secteur privé Chabani Nourdine a souligné le potentiel malgache en termes d’agriculture mais également les besoins du pays en matière d’industrialisation. Selon ce dernier, il faudrait encore plus mettre l’accent sur l’agro-industrie, d’autant que le secteur attire énormément d’investisseurs.

Preuve en est le réinvestissement de 15 millions de dollars décidé par la société Natema qui travaille dans la transformation des feuilles de girofle à Madagascar afin de les exporter. En effet, cette entreprise aurait décidé avec impulsion du ministère de l’industrie (MIDSP) de réinvestir et cette fois dans la filière vanille en élargissant ainsi ses activités. Depuis trois ans, près de 268 entreprises travaillant dans des secteurs variées se sont formés à Madagascar et 163 d’entres elles se localisent dans la région Analamanga. Dont 55 dans le domaine de l’agro-industrie, plus de 60 entreprises franches et 45 entreprises textiles. Parmi ces 268 entreprises créées, plus d’une centaine se seraient établies dans les provinces, contribuant également à leurs développements. A titre d’exemple, la ville d’Antsirabe viendrait de bénéficier d’un investissement de près de 35 millions de dollars dans le domaine de l’agro-industrie, grâce à quoi plus de 3000 emplois seront créés. Idem pour l’accord qui avait été signé la semaine dernière entre une entreprise indienne et le ministère de l’agriculture pour la construction d’une usine de fabrication de tracteurs. D’autre part, la nécessité d’appuyer le secteur de l’agro-industrie réside également dans le fait que Madagascar se trouve actuellement dans la zone tripartite que forment la Sadc, le Comesa et l’Eac (East African Community). Zone dans laquelle il faudrait augmenter notre compétitivité par rapport aux autres pays membres.

Dispositions incitatives

Cela étant, les autres secteurs ne seront pas en reste a fait savoir le ministre de l’industrie. En effet ; le régime travaillerait actuellement sur une loi cadre qui comprendra des dispositions incitatives à l’égard des investisseurs et des industries déjà installées à Madagascar. Notamment en ce qui concerne la mise en place d’un taux fixe pour une durée de 20 ans pour ces derniers. Un taux qui ne pourra être révisé que si la révision peut leur profiter davantage. D’autre part, le Fond national pour le développement industriel (FNDI) et l’Agence nationale pour le développement industriel (ANDI), comprenant l’Etat et des bailleurs de fonds, veilleront aux industries naissantes pour au final les booster. Enfin, la multiplication des coopératives démontre également l’intérêt des agriculteurs et producteurs malgaches. Selon les chiffres du Ministère d’ Industrie, entre 2016 et 2017, 107 nouvelles coopératives se sont formées dont 58 dans le secteur primaire.