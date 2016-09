Mettre en œuvre l’accord de Paris

Environnement

Conférence-débat sur le changement climatique

Les actions en faveur de l’environnement continuent. Une conférence-débat sur le Changement Climatique s’est tenue hier 21 septembre à l’Institut d’Etudes Politiques à Madagascar (IEP), Ampandrana. Organisée par l’Union Européenne et l’IEP, cette conférence s’est focalisée sur la COP 21 ou la Conférence des Parties à Paris, prenant le thème de « Madagascar et l’Union européenne face au défi de la mise en œuvre de l’Accord de Paris ». Elle est organisée dans le cadre de la semaine de la Diplomatie Climatique (Climate Diplomacy Week), du 12 au 18 septembre 2016, appuyée par la Coopération allemande (GIZ). Durant cette semaine, une série d’évènement est organisée dans le monde par l’UE : des conférences-débats, des publications d’articles de presse, une mobilisation à travers les réseaux sociaux pour que chacun puisse participer aux débats et arriver ensemble à des actions concrètes.

La conférence à l’IEP, s’est orientée ainsi sur la mise en œuvre de l’accord de Paris en décembre 2015, qui vise à limiter l’augmentation de la température de 2°C. Il y a aussi une exposition de photographies sur le thème du « changement climatique ».

L’événement a mis en exergue les actions à adopter pour lutter contre le changement climatique tant à l’échelle internationale mais surtout à Madagascar. Il rassemble ainsi différents acteurs : organismes internationaux, les enseignants et les experts, l’Etat et la société civile. La conférence a vu la participation du Bureau National de Coordination des Changements Climatiques du ministère de l’Environnement, de l’ONG Saha, des Agences des Nations unies et des Ambassades, de la Direction de la Météorologie Appliquée au sein du ministère du Tourisme, du Transport et de la Météorologie. Des étudiants, des représentants de diverses associations sont venus assister à la conférence.

C’est un thème qui mérite l’attention de chaque citoyen car le changement climatique est lié à divers phénomènes tant dans la santé publique que dans les activités agricoles. Elle peut être abordée de différentes manières afin que chacun puisse prendre part et connaître ses réels impacts, surtout au niveau local.