La forêt d’Ankafobe

La réserve de « Sohisika » de la forêt d’Ankafobe, se situant à Ankazobe, est menacée par les feux de brousse qui sévit dans cette zone. Cette réserve se situe sur la RN4 qui relie Antananarivo à Mahajanga et Antsiranana, et se situe à 132 Km de la capitale. La réserve est connue sous le nom de Tampoketsa d’Ankazobe, abritant une espèce d’arbre endémique appelée « Sohisika » ou Schizolaena tampoketsana. C’est un petit arbre avec des fleurs blanches et des fruits recouverts d’étranges bractées gluants et palmées. Cette forêt d’ Ankafobe présente les dernières populations mondiales de cette espèce. Elle abrite également plusieurs espèces de lémuriens.

La réserve a été réaménagée en 2005 dans le cadre d’une restauration écologique, dans le but de conserver cette espèce mais également d’attirer les touristes dans la région. Menée par l’équipe scientifique de Missouri Botanical Garden (MBG) et la Conservation Internationale, il y a également des étudiants qui y effectuent des recherches sur la faune et la flore. Cette réhabilitation a été placée sous la gouvernance de la communauté de base (VOI), elle conjugue le développement local par la promotion de leurs activités agricoles et la restauration écologique par la conservation de l’environnement. Des espèces ont été plantées, servant d’ombrage et de maintien pour le sol. Le projet de réhabilitation a permis à la communauté d’explorer de nouvelles techniques d’agriculture.

Malgré le manque d’appui, les membres de l’association VOI (Vondron’olona ifotony) Sohisika essayent de maîtriser la situation en attendant la réaction du ministère concerné. La forêt indigène comme celle d’Ankafobe est, de nos jours, exceptionnellement rare sur les Hauts-Plateaux et elle représente le plus grand fragment de forêt parmi ceux qui se trouvent dans le Tampoketsa d’Ankazobe, malheureusement elle attire très peu d’action de conservation.