Marche silencieuse des Français à Antananarivo

Société

Assassinat à Sainte Marie

Des ressortissants français et des partisans de la France organiseront une marche silencieuse et pacifique à Antananarivo le 27 août 2016 afin de rendre hommage au couple victime d’assassinat à Sainte Marie le week-end dernier et pour dénoncer l’insécurité grandissante à Madagascar.

En parallèle, la France sensibilise ses ressortissants d’inscrire leur voyage sur le service Ariane du ministère des Affaires étrangères et du Développement international afin de bénéficier des conseils aux voyageurs et résidents et de recevoir des consignes de sécurité. Le parquet de Paris s’est également saisi de l’enquête suite à la plainte en France des parents de la jeune femme assassinée.

Sur place, les enquêtes de voisinage viennent tout juste de commencer, se plaignent les proches des victimes qui estiment que cela auraient du être faite depuis le début. Cinq (5) enquêteurs sont affectés à cette enquête mais qui ne disposent pas de moyens. Notons que l’ex petit ami de la jeune femme assassinée figure parmi les personnes arrêtées, au nombre de cinq (5) actuellement.