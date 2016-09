Marc Ravalomanana se mêle trop des affaires de la CUA

Société

Ville d’Antananarivo

« De quoi se mêle-t-il ? » s’insurge la conseillère municipale de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) Lalatiana Ravololomanana qui accuse Marc Ravalomanana de trop s’ingérer dans la gestion de sa femme à la tête de la mairie d’Antananarivo Renivohitra. La dernière en date concerne le litige foncier sur le terrain d’Andohatapenaka opposant le ministère d’Etat chargé des projets présidentiels, de la logistique et de l’aménagement du territoire (MEPATE) et le groupe Tiko qui appartient à la famille Ravalomanana. Lors de la dernière session extraordinaire de la CUA qui s’est tenue récemment, l’Exécutif de la CUA a introduit à la dernière minute dans l’ordre du jour « le terrain d’Andohatapenaka qui va être utilisé comme fourrière de la CUA ». C’est donc le Tiko de Marc Ravalomanana qui met à la disposition de la CUA dirigée par Lalao Ravalomanana le terrain d’Andohatapenaka. Donc, une affaire de famille. La gestion de la ville d’Antananarivo n’est pas une affaire familiale selon la conseillère municipale Lalatiana Ravololomanana. Jusqu’à preuve du contraire, le terrain d’Andohatapenaka n’appartient pas à la mairie d’Anananarivo renivohitra, donc elle n’a pas à déterminer ce que l’on fait dessus. Le conflit entre le groupe Tiko et le MEPATE ne concerne en aucun cas la CUA quand bien même le groupe Tiko appartient à la famille de la mairesse. « Ne mélangeons pas tout » s’énerve la conseillère municipale qui espère que la Préfecture ne va pas valider cette décision. Car les délibérations de la CUA sont encore soumises au contrôle de légalité de la part de la Préfecture de police d’Analamanga.