Marc Ravalomanana ne compte pas fléchir

Marc Ravalomanana, le patron du TIM persiste et signe, il sera à Mahamasina avec ses militants pour célébrer le 15ème anniversaire de son parti avec ses sympathisants et militants. Déclaration faisant suite à l’annulation de la Préfecture de police de l’autorisation du TIM à occuper le stade de Mahamasina pour célébrer l’anniversaire du TIM alors que l’autorisation a déjà été accordée et toute la préparation lancée. Aussi, entre autres les différentes publicités appelant ses militants à venir nombreux à Mahamasina n’étaient-elles pas annulées. « J’y serai avec 40000 personnes » prévient l’ancien Chef de l’Etat. Il demande ainsi aux tenants du pouvoir de ne pas le provoquer et le laisser organiser un culte eocuménique suivi des concerts qui seront animés par de nombreux artistes dont l’interprète de la chanson fétiche du TIM, et autres partage de gâteau d’anniversaire. Il promet qu’il n’y aura pas de discours anti-régime pendant l’évènement.

L’ancien Chef de l’Etat fait appel également à ses partisans afin de faire attention à tous ceux qui les entourent afin d’éviter d’éventuel débordement. Il note qu’il n’est pas novice en politique et sait en quoi s’en tenir avec cette interdiction à la dernière minute.

Ce genre de passe d’armes donne une idée de ce que sera l’élection présidentielle en 2018. D’autant qu’il est sûr qu’au moins trois (3) groupes politiques ne vont pas accepter la défaite : le HVM, le TIM et le MAPAR !