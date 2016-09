Marc Ravalomanana monte au créneau

Gouvernance

Etat de droit

On ne sait plus à quoi ces interventions médiatiques de Marc Ravalomanana et cette affaire foncière d’Andohatapenaka riment-elles. A certains égards, elles apparaissent comme de la diversion mais sous d’autres angles c’est un cheval de bataille pour l’ancien chef d’Etat. A Andohatapenaka c’est surtout une question d’Etat de droit auquel se mêlent des problèmes de gouvernance et d’autonomie des collectivités décentralisées, dans le cas présent, de l’autonomie de la commune urbaine, dont le Maire est l’épouse de Marc Ravalomanana. La Mairie d’Antananarivo a signé avec le groupe Tiko une convention pour que le terrain d’Andohatapenaka héberge les véhicules mis en fourrière. Mais Marc Ravalomanana eut la mauvaise surprise que des véhicules y effectuent des va-et-vient pour le remblayer alors même que ni la commune urbaine d’Antananarivo ni le groupe Tiko ne l’autorisent. Apparemment, ces véhicules ont été aussitôt mis en fourrière par la commune.

Ce lundi 5 septembre, Marc Ravalomanana est en effet descendu sur le terrain sis à Andohatapenaka dont il revendique à cor et à cri la propriété légale mais que le pouvoir veut lui extorquer selon ses dires. L’ancien président Ravalomanana évoque des titres de propriétés qu’il a présentés, selon ses dires également au Premier ministre qui lui a semblé étonné. Marc Ravalomanana déclare en outre en avoir discuté avec le ministre d’Etat Narison Rafidimanana mais la discorde et les différends persistent. Le ministre d’Etat lui aurait proposé de choisir un autre endroit en échange sans doute de ce terrain d’Andohatapenaka, mais Ravalomanana lui a opposé un refus ; il tient à ses biens fonciers. Le président de la République pour sa part lui a signifié qu’il n’entre pas dans cette affaire d’Andohatapenaka, déplore Marc Ravalomanana. Selon des sources médiatiques, les procédures d’expropriation sont en cours à propos de ce terrain d’Andohatapenaka mais ne sont pas encore achevées.

En tout cas, interrogé par les journalistes sur les relations de son parti avec le régime et le HVM, Marc Ravalomanana martèle qu’il ne peut y avoir de relations cordiales ou d’alliance politique avec de tels comportements et agressivités. Il ajoute qu’il ne faut pas s’étonner que ce régime soit toujours confronté à des manifestations de contestation partout en raison des abus qu’il exerce dans tous les compartiments de la vie économique.