Manifestation de rue et barrage routier à Vontovorona à cause des problèmes de délestage

Société

Jirama

Las des délestages quotidiens communs à toute la localité de Vontovorona mais surtout des coupures de longues durées en raison des défaillances techniques du réseau électrique au sein du campus de l’Université polytechnique -des câbles qui pètent sinon des transformateurs qui sont grillés, les étudiants de cette université sont sortis du campus ce 7 février 2017 vers le milieu de la matinée. Ils ont dressé un barrage routier près de l’abattoir chinois de Vontovorona, obligeant ainsi les forces de l’ordre à les disperser à coups de grenades lacrymogènes. Aucun blessé mais une vielle femme s’est évanoui, surprise et ne supportant pas la détonation des explosifs.

« Cela fait plusieurs jours que le campus est privé d’électricité –depuis jeudi soir dernier, alors que nous sommes à la veille des examens. Bien que des réparations aient été effectuées par les techniciens de la JIRAMA, les coupures n’en finissent pas vraisemblablement en raison de la vétusté du réseau électrique. Nous ne reprendrons le chemin des salles de cours tant que ce problème d’électricité ne soit résolu de manière conséquente et durable », déclare un porte-parole de ces étudiants en grève.

Des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et du Centre régional des œuvres universitaire d’Antananarivo (CROUA) se sont dépêchés de dialoguer avec les étudiants hier tandis que la JIRAMA a envoyé en catastrophe des techniciens pour rétablir la fourniture d’électricité.

Il faut dire que ces centres universitaires sont gros consommateurs d’énergie. En raison des pics de consommations électriques engendrés par de leurs emplois du temps diurnes et nocturnes bien précises quotidiennement, les transformateurs et les réseaux sont facilement saturés. D’après des étudiants, il faudrait des installations électriques fiables et qui répondent à toutes les contraintes d’un campus assez important. Les infrastructures de cette université polytechnique datent de l’époque Ratsiraka –en préfabriqué, et n’ont pas connu de rénovation ni de réhabilitation notent quelques étudiants.