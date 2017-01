Maharavo Tolojanahary met en garde

Politique

Les errements de la diplomatie

Maharavo Tolojanahary du Dinika Fanavotam-pirenena (DFP) met en garde le gouvernement contre les relations diplomatique, économique et des tentations de financement qu’il qualifie de financement parallèle avec la Turquie dont le président est attendu d’ici peu dans la capitale. Maharavo Tolojanahary qui parle au nom du DFP a partagé ses craintes ce mercredi 11 janvier aux journalistes. A son avis, régime court le risque de voir s’évanouir les espoirs de financements de plus de 10 milliards de dollars de la conférence des bailleurs de Paris si jamais le gouvernement demande des financements turcs, sachant que le régime Erdogan est mal vu du point de vue démocratique, mode de gouvernance et traitement des Kurdes et des opposants. Le risque est grand dit-il car la visite officielle d’un président qui ne respecte pas la démocratie est déjà l’expression d’une déclaration envers les pays européens, les Occidentaux et notamment la France.

Le leader du DFP déclare que Madagascar ne doit pas tourner le dos aux Occidentaux et se ranger du côté de la Chine et de la Turquie.

Lors de la même rencontre avec la presse, Maharavo Tolojanahary déclare que le DFP est contre tout changement de gouvernement ; autrement dit il veut le maintien du Premier ministre Olivier Mahafaly à son poste. Le temps des invectives et des critiques acerbes entre les deux administrateurs civils est-il révolu ?

En fait, la diplomatie dite économique malgache est à l’image de la politique générale de l’Etat qui veut tout faire à la fois, qui veut tout embrasser et qui au final mal étreint. Comme cette politique énergétique confuse, indécise et où il ne manque plus jusqu’ici que le nucléaire et la bougie.