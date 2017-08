Mahafaly Olivier se donne 3 mois pour l’éradiquer

Société

Insécurité

Tout Madagascar est devenu zone rouge en terme d’insécurité, se plaignent bon nombre de citoyens. Et ce ne sont pas les habitants aux alentours de Camp Robin voire de tous les environs du district d’Ambohimahasoa ou de Beroroha qui viennent contredire, eux qui viennent d’être attaqué par une horde de dahalos le week-end dernier. En tout cas, il ne se passe pas un jour sans attaque de dahalos et d’agressions armées des bandits contre des villageois ou contre citadins. Pareils pour les grossistes, épiceries et épi-bar de la capitale attaqués en plein jour par des bandits lourdement armés. Et ce n’est pas l’augmentation du nombre des éléments de force de l’ordre et la dotation de nouvelles tenues qui vont changer quoi que ce soit. Les responsables de la sécurité multiplient les dispositifs et stratégies mais en vain. Certains responsables déplorent par moments une campagne de dénigrements sinon une campagne de rumeurs sans fondement plutôt destinée à affaiblir le régime.

Le Premier ministre face aux critiques acerbes de tous sur la question d’insécurité a promis qu’en trois (3) mois il va éradiquer l’insécurité. On ne sait pas trop comment mais il s’est donné 3 mois pour mettre fin à la terreur quotidienne des contribuables. Bon soldat de Rajaonarimampianina, le 3 mois c’est aussi son chiffre fétiche peut-être.

La réforme de la sécurité qui a englouti l’argent public l’année dernière en réunion en tout genre n’a finalement rien donné, à part les conférences. Sur terrain, rien au contraire. Et le gouvernement de combat de Mahafaly Olivier est vaincu par les dahalos en tout genre.