Madagascar occupe la 22ème place en matière de compétitivité touristique en Afrique

Tourisme

Tourisme

Parmi les 34 pays étudiés par le Forum économique mondial (WEF) en Afrique, Madagascar se trouve à la 22ème place dans le classement de la compétitivité touristique en 2017 et à la 121ème place à l’échelle internationale sur les 136 pays étudiés. Ces résultats ont été publié le jeudi 6 avril par cet organisme. Le pays se retrouve juste avant le Mozambique (122ème) et après le Ghana (120ème).

Le classement mondial de la compétitivité touristique se base sur 16 critères dont la sécurité, la santé et l’hygiène, l’ouverture sur l’étranger, la valorisation des ressources naturelles, l’environnement durable, les ressources culturelles, le marketing touristique, le niveau des prix, les ressources humaines qualifiées, les infrastructures routières et aéroportuaires et les services touristiques

En prenant compte de tous ces critères, la première place en Afrique a été attribuée à l’Afrique du Sud suivie de l’île Maurice, et du Maroc.

A l’échelle planétaire, l’Espagne rafle la première place, toujours suivie de la France et de l’Allemagne. De manière générale, l’Asie remonte nettement dans le palmarès. Le Japon s’adjuge ainsi la 4e position (+5 en deux ans), devant le Royaume-Uni et les Etats-Unis. L’Italie occupe le 8e rang. La Chine se hisse à la 15e position (+2) et l’Inde à la 40e (+12).