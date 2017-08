Madagascar est loin du compte

Environnement

Lutte contre le trafic des bois précieux

Durant le dernier Conseil de gouvernement, le ministère de l’Environnement a effectué une communication verbale sur la mise en œuvre du plan d’action CITES ou Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Selon le rapport de la Banque mondiale en 2016, après la pression intense exercée par les gouvernements étrangers, la société civile et les bailleurs de fonds, Madagascar a proposé d’inscrire toutes les espèces de bois de rose et de bois d’ébène en Annexe II de la CITES lors de la Conférence des Parties en mars 2013. Avec l’adoption de cette liste de l’Annexe II, tous les grumes (tronc d’arbres), feuilles de placage et sciages de ces genres sont devenus l’objet de contrôles plus stricts à l’exportation. En plus de l’inclusion dans la liste de ces genres, les membres de la CITES ont également décidé d’établir un plan d’action pour soutenir la mise en œuvre des mesures induites des récentes inscriptions à l’Annexe II.

Le plan d’action énonce sept (7) mesures que Madagascar est tenu de prendre. Ces mesures portent sur la science de la gestion des bois précieux, la gestion des stocks saisis et déclarés et la mise en place de mesures d’application efficaces. Le plus important de ces points est peut-être l’exigence d’instituer un embargo sur le commerce international des grumes, feuilles de placage et sciages de bois de rose et de bois d’ébène jusqu’à ce que la CITES approuve un audit des stocks existants. Madagascar devrait selon ce plan d’action et en ce qui concerne l’embargo et l’audit des stocks, mettre un embargo sur l’exportation des stocks de ces bois jusqu’à ce que le Comité permanent de la CITES ait approuvé les résultats d’un plan d’audit et d’un plan d’utilisation des stocks afin de déterminer quels éléments du stock ont été légalement constitués et peuvent être exportés légalement. Madagascar devra également présenter un document décrivant les progrès accomplis pour la mise en œuvre et tous les ajustements nécessaires du plan d’action lors de la 17ème réunion de la Conférence des Parties. Il faut dire que Madagascar est encore loin du compte.

En effet, si le pays doit selon le plan d’action CITES mettre un embargo jusqu’à l’audit des stocks, les dernières saisies effectuées par les autorités en matière de bois de rose ont été des saisies faites sur des bois déjà saisies auparavant et répertoriées. En ce sens qu’il s’agissait de bois déjà sous la responsabilité et sous la garde des autorités étatiques mais qui ont quand même pu se faire embarquer sur des bateaux pour être de nouveau saisi en mer. Cela suffit à faire état de l’avancement de la Grande ile dans la mise en œuvre de ce plan CITES. Ne prouvant que le fait que le commerce illégal du bois de rose et du bois d’ébène s’effectue surtout en haut lieu.