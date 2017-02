« Madagascar devra lancer une déclaration formelle d’urgence »

Société

Robert Yamate

Depuis 2014, le gouvernement américain a fourni 39 millions de dollars pour l’aide alimentaire d’urgence dans le Sud de Madagascar à travers l’USAID selon la déclaration de l’Ambassade des Etats Unis à Madagascar Robert Yamate. Le dernier en date consiste en une enveloppe d’aide supplémentaire de 2,7 millions de dollars pour les secours d’urgence, dans la mesure où « l’urgence dans le Sud de Madagascar continue durant la période de soudure entre les récoltes ».

Près d’un million de personnes désespérées n’ont pas assez, voire rien à manger dans le Sud de l’île. « En ce moment, nous nous acheminons vers le milieu de la période de soudure et c’est la période durant laquelle la population souffre le plus et durant laquelle toutes les parties prenantes doivent agir » selon l’ambassadeur américain. Robert Yamate souligne l’importance d’une « déclaration formelle d’urgence venant de Madagascar qui peut ouvrir plus d’options pour la communauté internationale pour réagir et pour fournir davantage d’aide ».

On se demande justement pour quelle raison les dirigeants n’ont pas fait une déclaration formelle d’urgence pour le Sud vu que depuis la fameuse déclaration d’Ambovombe il y a un an, rien n’a été fait. A part la parade des 4X4 et les larmes de la ministre de la population à l’époque, le régime HVM n’a pas fait grand-chose pour les déshérités du Sud, ni pour aucune autre communauté d’ailleurs. Fidèles à leurs habitudes, ils font comme si de rien n’était. Ils organisent des sommets internationaux à tout va, des festins à qui mieux mieux, et sortent des communiqués tous les jours mais aucun mot pour les déshérités en tout genre. Heureusement que la communauté internationale est présente malgré tout.