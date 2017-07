Madagascar de plus en plus touché

Santé

Hépatite virale

L’hépatite fait partie de ces maladies que la majeure partie de la population néglige. Pourtant, si dans la plupart des cas elle ne s’avère pas dangereuse et ne présente aucun symptôme, l’hépatite peut entrainer un cancer du foie ou même la mort.

Le Professeur Rado Ramanampamonjy

La journée mondiale contre l’hépatite a été célébrée hier 28 juillet 2017 à l’amphithéâtre du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Pour marquer cette journée mondiale, une conférence scientifique a été organisée, accompagnée de la relance de la campagne de vaccination entamée depuis le mois d’avril dernier et qui se terminera à la fin du mois d’août 2017. En ce qui concerne Madagascar, les deux formes ou plutôt les deux virus les plus répandues sont le B et le C. Selon le ministère de la Santé, « à Madagascar, la prévalence de l’hépatite B est estimée en moyenne à 23% pour la population générale. » Un chiffre qui n’a cessé d’augmenter selon toujours les explications reçues de la part des responsables. Actuellement, ce taux ne dépasserait pas les 5% dans les grandes villes. Aussi, ce sont les campagnes qui sont les plus touchées. L’hépatite C par contre ne concerne encore que 1,8% de la population. Aussi, le ministère a décidé de relancer la campagne de vaccination contre l’hépatite virale. Faut-il souligner qu’un vaccin se fait en trois piqures et qu’une piqure coûte environ 40.000 Ariary. Toutefois, lors de cette campagne, le Professeur Rado Ramanampamonjy, hépatologue gastro-entérologue au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Befelatanana, a fait savoir que les 3 doses seront vendues à un peu plus de 30.000 Ariary.

Prévenir que guérir

Il semblerait que dans 70% des cas, l’hépatite virale ne présente aucun symptôme puis ne laisse aucune trace ni séquelle au fur et à mesure du temps. Toutefois, surtout en ce qui concerne les hépatites B et C, celles-ci peuvent se transformer en hépatite chronique et entrainer une cirrhose ou encore un cancer du foie. Arrivé à ce stade, les traitements doivent se faire à vie ou peuvent coûter jusqu’à 48 millions d’Ariary sans assurance de guérison. La campagne de vaccination entre également dans l’objectif de réduction de la mortalité mère-enfant. En effet, l’hépatite se transmet de la mère à l’enfant par le sang. Mais également via les rapports sexuels avec des partenaires multiples ou entre toxicomanes par voie intraveineuse. D’où donc l’importance de la prévention et de la campagne.