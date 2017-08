Madagascar accueille le 1er salon de la monétique

Economie

Expofinances 2017

Madagascar accueillera du 27 au 29 septembre prochain, le premier salon dédié à la Monétique, les services financiers et les assurances dans la région de l’Océan Indien. C’est le premier du genre qui se tiendra dans et pour l’Océan indien intitulé « Salon Expofinances ». L’appellation monétique vient de l’association des deux mots « monnaie » et « informatique », soit banalement la monnaie informatique. La monétique concerne en quelque sorte les nouveaux modes de paiement et le paiement mobile entre autres. Le secteur est en pleine croissance notamment avec le développement de l’e-commerce ou le commerce via l’informatique et l’internet qui offre également des facilités d’échanges avec l’extérieur. Aussi ce salon permettra sans aucun doute d’ouvrir une porte plus conséquente sur le marché international au profit du pays, ne serait-ce que pour la région Océan indien. Il permettra par la même occasion aux acteurs malgaches de la monétique de s’informer et de se faire connaitre, tout en essayant de connaitre les besoins locaux afin de mieux les satisfaire. Sachant que le secteur est encore peu exploité dans la Grande ile, se limitant uniquement au système de mobile banking (Orange money, Mvola, Airtel Money) et du réseau de paiement par carte bancaire. À Madagascar, on dénombre 5,8 millions de comptes mobile banking au 31 décembre 2016 sur un taux de pénétration en service mobile de 39,82 %.

Le but du salon sera également d’accélérer la dématérialisation de la monnaie et la fructification du e-commerce à Madagascar, dépendantes toutefois d’innovation en matière de technologie et d’une augmentation du taux de bancarisation.