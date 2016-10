MBS interrompt son essai technique et va porter plainte

Médias

Brouillage de fréquence

La station de radio MBS (Madagascar broadcasting system) est contrainte d’interrompre son essai technique informe Joël Ralaivaohita, premier responsable de la station. Interruption suite au brouillage de sa fréquence qui, sur le long terme cause des dommages sur ses matériels selon ce responsable. Ce dernier soupçonne les proches du pouvoir d’être derrière ce qu’il appelle « sabotage » du régime. En tout cas le MBS va porter plainte officiellement.

Rappelons que le MBS avait déjà eu de mailles avec le ministère de la Communication dès le début de son essai technique au mois de mai 2015. Le ministère lui a signifié qu’elle n’a pas le droit d’émettre car n’a pas reçu d’autorisation de la part des autorités compétentes. S’ensuivent des longues polémiques sur les causes de cette absence de licence : la crise, les émeutes, l’incendie de la station… Les autorités semblaient enfin devenues clémentes envers cette station de l’ancien Chef de l’Etat Marc Ravalomanana mais c’était finalement un leurre. Les autorités ont opté pour le brouillage de la fréquence, ainsi le MBS sera obligé d’arrêter comme c’est le cas actuellement. Joël Ralaivaohita note qu’il s’agit tout simplement d’une censure déguisée de la part des tenants du pouvoir. Il réclame une fois de plus la liberté d’expression pour les médias et les journalistes. Ce journaliste remarque que cette situation est due au fait que la station appartient à Marc Ravalomanana. Ce dernier qui est déjà en pleine campagne électorale de 2018 depuis plusieurs mois. Ceci explique sûrement cela.