Limogeage surprise de Pierre-Jean Feno DG du Trésor

Politique

Trésor Public

Le Conseil des ministres d’hier a créé la surprise avec le limogeage du Directeur Général du Trésor, Pierre-Jean Feno. Pareillement, le Secrétaire Général du Ministère des Finances a été remplacé. La grande argentière de l’Etat malgache Vonitsalama Andriambololona a décidé de reformer son équipe. La Quatrième République connaît désormais son troisième Directeur Général du Trésor.

Ce n’est pas faute de ne pas avoir été performant que Pierre-Jean Feno, le désormais ancien Directeur Général du Trésor (DGT) a été limogé de son poste lors du Conseil des Ministres d’hier, A la surprise général pourtant, celui-ci a été remplacé par Herivelo Andriamanga, jusque-là payeur général d’Antananarivo. En même temps, le Secrétaire Général du Ministère des Finances, Randrianasolo Alexandre a lui aussi été dégagé au profit de Falihery Rajaobelina, un collaborateur de l’actuel ministre Vonitsalama Andriambololona au sein de la Banque Centrale de Madagascar (BCM). Etant donné que Pierre-Jean Feno qui remplaçait Orlando Robimanana et Alexandre Randrianasolo qui remplaçait lui Vonitsalama Andriambololona, l’actuel ministre donc, étaient arrivé en même temps à leurs postes respectifs en mars 2015. Tous deux s’étaient pourtant illustrés au sein de leurs départements, le premier ayant réussi certaines réformes dont la dématérialisation de certains services ou encore la mise en place de la carte Fanilo pour plus de transparence, le second par son éthique et sa droiture, ainsi que sa dévotion à défendre la politique du ministère. Vonitsalama Andriambololona a décidé de s’en séparer au profit de relation de longue date ou du moins pour ne pas avoir à travailler avec l’équipe du ministre démissionnaire Gervais Rakotoarimanana.