Liens historiques forts, renouveau de la coopération

Le Roi Mohammed VI en visite d’Etat

Le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, est arrivé à Antananarivo ce 19 novembre, en début de soirée, pour effectuer une visite d’Etat à Madagascar. Il a été accueilli par le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre, ainsi que les présidents du Sénat et celui de l’Assemblée nationale, et les membres du corps diplomatique. Des représentants de la diaspora marocaine à Madagascar sont également venus accueillir leur souverain.

Deux pays rapprochés par l’Histoire

La visite du Roi Mohammed VI consacre le renouveau dans les relations entre le Maroc et Madagascar. Les deux pays ont été rapprochés par l’Histoire dans les années 1950. Dans l’élan de la lutte pour l’indépendance, Feu le Roi Mohammed V, grand-père du Souverain, avait été placé en exil avec sa famille en août 1953 par le pouvoir colonial français ; d’abord en Corse puis à Madagascar, à partir de janvier 1954, dans la ville d’Antsirabe où il avait résidé à l’hôtel des Thermes pendant un peu plus de deux années. Ce n’est qu’en novembre 1955 que Feu le Roi Mohammed V a pu rentrer, triomphalement, au Maroc qui allait alors recouvrer son indépendance en mars 1956.

Ce lundi 21 novembre, le Roi du Maroc sera à Antsirabe, la ville qui avait accueilli Feu son grand-père, Mohammed V, et ses enfants, dont son père, le futur Roi Hassan II. Un retour sur le chemin de celui qui a jeté les bases d’un Maroc moderne, un royaume qui a toujours été reconnaissant pour l’hospitalité offerte par les malagasy, et par la population d’Antsirabe en particulier. Ainsi, dans la capitale de la Région Vakinankaratra, le Roi Mohammed VI procèdera à la pose de la première pierre d’un grand hôpital, dédié à la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que celle d’un centre de formation professionnelle qui pourra accueillir près d’un millier d’apprenants. Deux symboles forts de l’attachement de la Famille Royale marocaine à la ville d’Antsirabe. Ces projets sociaux décriés par des habitants du quartier Ambohimanarivo sont présentés comme compléments des projets gouvernementaux eux aussi d’après la ministre des Affaires étrangères qui a appelé le cabinet d’avocat défenseur des victimes des expulsions, au dialogue pour éclaircir la situation. Tout différend se dénoue par le dialogue et la concertation a-t-elle déclaré.

Coopération bilatérale et Sommet de la Francophonie

Avec la visite d’Etat effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc et Madagascar ouvrent une page nouvelle dans l’histoire de leurs relations. La coopération entre les deux pays est appelée à se raffermir, pour toucher plusieurs secteurs où le Maroc pourra apporter son appui et son expérience, en cette phase où Madagascar s’est placé résolument sur l’orbite du développement.

Outre la visite d’Etat, Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohammed VI, est aussi à Antananarivo afin de participer au XVIème sommet de la Francophonie. Il est ainsi le premier haut dirigeant de la Grande Famille de la Francophonie, à avoir rejoint la terre malagasy, ce, à la tête d’une forte délégation de 450 personnes.