Les voitures 4x4 écartées

Politique

Projet de loi de finances 2017 adopté

44 députés ont finalement adopté le projet de loi des finances 2017 sans qu’y figure l’achat de véhicules 4x4 pour les députés. Le ministre des Finances et du Budget, en réponse aux questions des députés à propos de stratégies idoines pour acquérir ces 4x4, s’en remet à ses supérieurs avec lesquels les députés devraient discuter car le budget soumis aujourd’hui à l’Assemblée nationale n’est pas en mesure de supporter ces achats. Des députés ont déjà négocié avec les concessionnaires d’automobiles et ont informé que les concessionnaires disposent à l’heure actuelle de pas moins de 200 véhicules tout terrain ; ces concessionnaires ajoutent-ils ne sont pas contre l’idée de paiement échelonné jusqu’à deux ans. Mais le ministre des Finances a été assez persuasif auprès de certains députés, dont ceux de Betroka et de Beroroha qui ont abondé dans les recommandations des bailleurs de fonds et en particulier du fonds monétaire international de l’équilibre budgétaire et de l’orthodoxie financière. Des députés ont en effet proposé que le prix d’achat de ces 4x4 soit retiré mensuellement sur leurs indemnités ou que les députés contribuent à l’achat de ces véhicules. Ce qui d’après le ministre, n’est pas de ses compétences mais toujours est-il qu’il faut observer la légalité des modes d’acquisition suggérés.

En tout cas, les discussions entre députés favorables à l’inscription des 4x4 dans le projet de loi ont duré plusieurs heures. Un premier vote a donné raison à l’amendement pour les véhicules tout terrain. Mais le chahut provoqué par cette « victoire » des députés qui voulaient des 4x4 à tout prix a fait que le président de l’Assemblée nationale a décidé d’un second vote à l’issue duquel quelque 44 députés ont rejeté l’amendement. A noter que la majorité des députés qui ont voté pour l’inscription des véhicules tout terrain dans le projet de budget 2017 ont boycotté ce second vote ; parmi eux des députés MAPAR et TIM.