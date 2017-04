Les victimes d’Antsakabary, déjà jetées aux oubliettes

Société

Comme tous les yeux sont braqués vers la milliardaire Claudine Razaimamonjy et le parti présidentiel HVM qui la défend becs et ongles, on a presque oublié les victimes d’Antsakabary. Cela fait plus de 2 mois qu’une horde de policiers s’est rendue dans cette localité rurale du district d’Antsohihy pour se venger de la vindicte populaire dont deux de leurs collègues sont victimes. Près d’un demi millier de maisons d’habitation sont incendiés par les policiers, une femme malvoyante est morte dans l’incendie, 1500 personnes sont sinistrées. Le ministre de la Sécurité publique au moment des faits Anandra Norbert a été limogé et c’est fini. Le nouveau patron de la Police nationale, Andriamisa parle le moins possible de ce drame et se réfugie dans le prétexte classique « les enquêtes continuent ». Le Premier ministre et le président de la République, empêtrés dans l’affaire Claudine Razaimamonjy ont tout simplement jeté aux oubliettes les malheureux d’Antsakabary.

Seuls les membres de la société civile font entendre leurs voix pour réclamer justice dans ces affaires, refusant la culture de l’impunité. Arlette Ramaroson, juriste international fait savoir que si les autorités n’ont aucune volonté de traduire devant la justice cette affaire, il faut porter l’affaire devant les instances internationales. Pour la société civile, les tribunaux peuvent aussi se saisir d’office devant de tel crime. Mais comment se fait-il qu’aucun procureur, aucun membre du syndicat des magistrats de Madagascar ne s’est prononcé jusqu’ici, demandent les membres de la société civile.

Notons que le célèbre Bekasy, mis en détention préventive pour des trafics de bois de rose, sorti en catimini à l’étranger par les tenants du pouvoir ne se cache plus. Il est même devenu le président des natifs de la région du nord lors de l’élection qui s’est tenue à la fin de la semaine dernière.