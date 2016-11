Les usagers, laissés pour compte

Infrastructure

Ponts d’Anosizato et d’Ampasika

Le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) est à Madagascar depuis le 2 novembre et achève ce jour sa mission. Il a visité les projets soutenus par la BEI à Madagascar dont la réhabilitation du viaduc de Sahasinaka, un chef d’œuvre de l’époque coloniale. D’après les informations de l’ambassade de l’Union européenne, le vice-président Pim van Ballekom s’est penché sur certains aspects clés des projets relatifs aux travaux de reconstructions liés aux dégâts cycloniques de 2015 ayant provoqué l’inondation de la plaine d’Antananarivo ; il s’agit des réparations des digues. Il s’est également informé sur les travaux de la rocade comportant deux tronçons de route qui complètent la route entre le marais Masay et le by-pass. La BEI soutient les investissements à Madagascar depuis 1970. Un autre chef d’œuvre est en cours de réhabilitation avec l’appui des bailleurs de fonds sur la route nationale qui conduit vers Mahajanga et Antsiranana, le pont qui enjambe la rivière Kamoro.

La secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, elle aussi est dans nos murs. Elle est en visite d’inspection de l’avancement des travaux liés aux infrastructures d’accueil du Sommet de cette organisation qui interviendra dans moins de 20 jours.

Michaëlle Jean a apprécié et rassure les sceptiques : ne nous laissons pas distraire ; au contraire, il faut profiter de ce projecteur braqué par le monde francophone sur Madagascar pour faire entendre nos aspirations, déclare-t-elle haut et fort. Elle a fait comprendre qu’elle n’est pas de celle qui hésite mais de celle qui en veut et qui veut saisir cette opportunité pour aller de l’avant. Bref, le Sommet va se tenir à Antananarivo et avec son appui affirme-t-elle avec conviction.

Les ménages expropriés pour la construction de la route Tsarasaotra-Ivato attendent de voir. Les 13 milliards d’Ariary d’indemnisation promis sont là, leur a-t-on déclaré depuis le mois de juin dernier. A ce jour, une bonne moitié des ménages expropriés n’ont pas encore perçu ce qui leur est dû.

Ce que la secrétaire générale de l’OIF n’a pas dit non plus, c’est le projet de suspension des classes lors du Sommet pour des raisons de circulation qui serait des plus difficiles autant pour les invités que pour les usagers des routes de la capitale. Les nouvelles routes ne résolvent pas les problèmes d’embouteillage dans la ville et encore moins aux entrées et sorties ouest et sud-ouest de la capitale. La partie orientale peut déjà escompter sur le projet d’autoroute Antananarivo-Toamasina en passant par Ambatondrazaka.

Les riverains d’Ivato et d’Ambohibao ou d’Ambohimanarina et ceux qui empruntent les routes digues se félicitent de la fluidité de la circulation. Mais ceux qui utilisent quotidiennement le pont d’Ampasika et d’Anosizato continueront de vivre pour longtemps encore leur calvaire. Un échangeur qui enjambe la rivière Ikopa entre Anosizato et Ampasika demeure un rêve que nos petits enfants réaliseront sans doute. A moins que les Chinois (ou les Turcs ?) ne nous viennent au secours plus tôt si jamais la phobie par rapport à tout ce qui est chinois n’est que passagère. En tout cas, Chinois et Européens, voire Français par l’intermédiaire de l’organisme Croissance Peace sont main dans la main dans plusieurs projets en Afrique ; pourquoi pas davantage à Madagascar ?