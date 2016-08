Les transmissions militaires avec les Américains et 40 pays d’Afrique

Partenariat

Défense nationale

Madagascar héberge le 10è exercice du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) intitulé « Africa Endeavor 2016 » et dont l’esprit développé lors du discours inaugural du président de la République, Hery Rajaonarimampianina ce 22 août au Carlton est « « Dans le sens de la Paix et du Développement ». L’Africa Endeavor, un exercice annuel de communication du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), se tient à Antananarivo pour la première fois. D’une durée de cinq jours, Africa Endeavor se focalise sur l’interopérabilité et le partage d’information entre les partenaires africains. Pour l’Africa Command des Etats-Unis (AFRICOM), il s’agit d’aider à développer l’interopérabilité des communications multinationales dans le cadre du maintien de la Paix, mandaté par l’Union Africaine et les Nations-Unies. L’objectif principal du séminaire est de permettre aux Chefs militaires d’examiner et d’analyser les capacités actuelles de leurs forces à communiquer pendant les opérations multinationales, et de développer des formations et procédures normalisées pour améliorer les futures interventions d’appui.

Au cours de cette rencontre, les participants examineront les défis actuels en matière de Communication et de partage d’informations, discuteront des moyens de mettre en œuvre des pratiques de Communication courantes dans les activités de formation et de maintien de la Paix, et participeront à une exposition sur la Technologie.

Le Président de la République de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, et l’Adjoint du Commandant des opérations militaires des Etats-Unis en Afrique, le Vice Amiral Michael Franken ont procédé à l’ouverture officielle de l’Africa Endeavor 2016. Le Chef de l’Etat malagasy a exprimé sa joie car pour lui, cette initiative est basée sur la transmission d’informations, qui est un élément essentiel et vital au cœur du Monde en mutation d’aujourd’hui, que ce soit dans le domaine économique, social, culturel et militaire. Quarante pays africains et des représentants de plusieurs organisations régionales et internationales participent à ce Symposium international qui se tient jusqu’au 26 août.

Pour le Président Hery Rajaonarimampianina, la confiance et la vigilance sont les maitres mots pour faire face aux enjeux de notre époque. « Pour nous, Paix et Développement résument ces enjeux » a-t-il fait savoir. Sur le plan stratégique, Madagascar est considéré comme la tour de garde du Continent Africain au cœur de l’Océan Indien où de multiples intérêts sont en jeu. A l’endroit des transmetteurs membres de l’Armée malagasy, le Président Rajaonarimampianina s’est dit convaincu qu’à l’issue de cet exercice, en complément de leur propre savoir-faire significatif, ils auront beaucoup appris de toute l’expérience des spécialistes venus d’horizons différents et de contextes différents, notamment à travers l’exploitation de la convergence numérique et des innombrables possibilités qui l’accompagnent. « L’Africa Endeavor 2016 est lancé dans le sens de la Paix et du Développement » a-t-il indiqué en ouvrant officiellement le Symposium international sur la Communication et le partage d’informations militaires.

En 2006, sous la Présidence de Marc Ravalomanana, Madagascar a été sollicité pour accueillir le 1er Africa Endeavor du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) mais il aurait refusé. Et depuis, le Centre de fusion des informations maritimes a eu le temps de s’installer à Madagascar avec l’aide d’un programme européen auquel se sont joints les pays d’Afrique de l’Est.

Pendant ce temps, l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) a avoué l’échec de toutes les tentatives qu’elle a conduit pour retrouver l’embarcation « Luciana » à bord de laquelle se trouvaient treize personnes. Le Centre régional de fusion des informations maritimes (CRFIM) censé scruter et veiller sur la circulation en mer non plus n’a été d’aucune utilité dans la disparition de l’esquif « Luciana » en mer entre l’île Sainte Marie et Antalaha. Car concrètement c’est quoi ce CRFIM pour la population ?