Les proches du sénateur dénoncent un règlement de compte politique

Politique

Destitution de Lylison

Au cas où on aurait oublié, le sénateur élu sous la couleur du MAPAR Lylison René de Rolland Urbain est un fugitif depuis plusieurs mois et se cache ainsi à l’intérieur ou à l’extérieur, on l’ignore. En tant que fugitif, il n’a plus assisté aux séances de la Chambre haute depuis. Aussi, en date du 31 janvier 2017 le président du Sénat, Honoré Rakotomanana, vient d’introduire une demande d’avis sur le cas du sénateur Lylison René de Rolland Urbain, en application de l’article 8 du Règlement intérieur du Sénat. L’objectif consiste à destituer le sénateur Lylison pour absence prolongée sans motif aux séances de la Chambre Haute.

Les partisans du sénateur crient au scandale et dénoncent la « persécution » dont ce proche d’Andry Rajoelina est victime selon eux. Le président du Sénat, Honoré Rakotomanana, sait très bien que le sénateur Lylison ne peut pas assister aux réunions de la Chambre Haute dans la mesure où un mandat d’arrêt est émis contre lui selon ses proches. Et il ne peut pas se livrer à la justice car il n’est pas sûr de bénéficier d’un jugement juste et équitable de la part de l’institution judiciaire malgache, affirment sa famille politique le MAPAR. Cette dernière sait de quoi elle parle, elle a fait pareil voire pire quand elle était au pouvoir !

Les partisans du MAPAR reprochent aussi à Honoré Rakotomanana de ne pas respecter la loi et la procédure dans le cas de destitution d’un élu. La décision de sa destitution doit être adoptée par les sénateurs au cours d’une séance ordinaire ou extraordinaire, avant de passer devant la Haute Cour Constitutionnelle pour validation de constitutionnalité selon les membres du MAPAR et non l’inverse comme le fait Honoré Rakotomanana actuellement. Au passage, ils rappellent que le président du Sénat n’est même pas un élu mais un nommé !