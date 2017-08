Les prix ont atteint des sommets sans précédent

Commerce

Vanille

D’après Quentin Soubranne, auteur d’un article paru dans le journal Le Point.fr du 21 août 2017, il y a une flambée du prix de la vanille de Madagascar sur le marché international que même des experts ne s’expliquent pas de manière très claire. À 600 euros le kilo cette année, cet arôme est 25 fois plus cher qu’il y a 10 ans et pourtant les gousses sont de qualité médiocre. Toujours selon Le Point.fr, la situation est telle que Georges Geraerts qui préside le Groupement des Exportateurs de vanille de Madagascar (GEVM) s’aligne sur les appréciations du rapport Cyclope, une société d’études spécialisée dans l’analyse des marchés mondiaux des matières premières qui parle de « bulle spéculative dangereuse ».

Au pays, la vanille a aussi fait parler d’elle dès les mois de mai-juin avec la recrudescence des vols de vanille verte avec violence, lynchages, voire meurtre. La frénésie de la vanille avec l’argent qu’elle représente engendre tout son lot d’insécurité. Le Premier ministre Olivier Mahafaly, exaspéré sans doute devant cette insécurité grandissante dans la filière vanille, a dévoilé des noms de sociétés qui auraient acheté ces produits et qui donc d’après lui, encourageaint les vols de vanille sur pied. Ces sociétés sont installées à Vohémar, à Ampanefena, à Mananara Nord, à Sambava et à Toamasina. Cette année, le prix de la vanille verte a commencé à 150 000 Ariary dans la région de SAVA. Dans la région d’Ambanja, ils ont atteint jusqu’à 230 000 Ariary, mais la récolte moyenne a été vendue à environ 150 -160 000 Ariary. L’ancien député de Mananara Nord, Zakahely Boniface avait recensé 32 voleurs de vanille verte victimes de la justice populaire en six (6) mois.

Le Premier ministre a aussi laissé entendre des suspicions de blanchiment d’argent dans la filière vanille. L’utilisation de la vanille pour blanchir l’argent du trafic de bois de rose, qui pousse dans la même région ne serait pas à écarter. Rappelons que la vanille représente un tiers du PIB à Madagascar.

En terme de quantité, avant le passage du cyclone Enawo en Mars 2017, la récolte Malgache était estimée supérieure à plus de 30% par rapport à 2016. Suite au passage du cyclone, une baisse de 15% sur les estimations a été observée.

Cependant, Madagascar reste encore l’acteur majeur avec environ 80 à 85% de la récolte mondiale.