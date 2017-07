Les prix augmentent à cause de l’exportation

Economie

Produits agricoles-marché intérieur

Nul n’ignore que Madagascar exporte énormément de produit vers l’extérieur. Mis à part les produits qui font notre réputation comme la vanille ou encore l’ylang-ylang, Madagascar exporte également du café, des haricots et toutes sortes de produits agricoles. Seulement, il semble que ces exportations agissent sur le marché interne et font flamber les prix. Selon les cultivateurs, la majorité des produits sont envoyés à l’étranger, provoquant alors la raréfaction de ces mêmes produits sur le marché national. Ce qui par conséquent en fait augmenter le prix, l’offre étant largement inférieure à la demande. A titre d’exemple, il y a quelques semaines encore, le grain de café se vendait à 20.000 Ariary le kilo et chez les petits commerçants comme il y en a tant partout dans le pays, la tasse de café se vendait à presque 500 Ariary. Idem pour le haricot, les lentilles et surtout le riz. En ce qui concerne ce dernier, le ministère du commerce a expliqué que son prix devrait connaitre une baisse incessamment. En fonction toutefois des prochaines récoltes qui vont venir aux mois de septembre-octobre. Pourtant, les dernières statistiques ont montré que les productions de principales régions cultivatrices, dont l’Alaotra considéré comme le grenier à riz de la Grande ile, n’ont cessé de chuter. Ceci à cause surtout du dérèglement climatique. Conditions qui ne s’améliorent guère si l’on regarde à quel point les fleuves et autres rivières de l’ile s’assèchent jour après jour. Les consommateurs ainsi que certains commerçants ont fait savoir que face à cela, le marché intérieur devrait bénéficier en premier des récoltes, contrairement à ce qui se passe actuellement.