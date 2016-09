Les opposants s’organisent dans le MMF jusque dans les fokontany

Politique

La plateforme de l’opposition, « Malagasy Mivondrona ho an’ny Fanorenana » ou MMF a engagé le processus de mobilisation des citoyens dans les fokontany. Le MMF a commencé à mettre en place ce samedi 10 septembre des cellules dans les fokontany, à Andrefan’Ambohijanahary en premier. L’objectif est d’informer mais aussi de recueillir les profondes aspirations, les problèmes rencontrés et les propositions de solutions selon un responsable du MMF.

Le problème de fonds en politique à Madagascar est la division ou la dispersion de l’ « opposition » ; c’est la perception du simple citoyen. Christine Razanamahaosa, député élu sous la bannière MAPAR explique sur une radio privée le 6 août dernier que c’est en raison de l’inexistence de politique claire et d’idéologie du régime en place qui désorientent. Dr Joseph Randriamiharisoa de l’UNDD pour sa part objecte et affirme que ce n’est pas tant le régime ou sa politique évasive qui est en cause mais plutôt et surtout les partis politiques ; il s’interroge : y a-t-il de vrais partis politiques. A son avis, malgré tout et en dépit de l’obligation d’être enregistré auprès du ministère de l’Intérieur et de ce que cela suppose de congrès et autres obligations, c’est l’esprit de parti politique véritable qui fait défaut, beaucoup de versatilité en somme, si bien que tout le monde veut être chef et personne ne reconnaît la valeur de l’autre ou son honnêteté et son intégrité . En tout cas, d’après cet ancien ministre de l’Environnement, la discipline de parti, les prérogatives qui reviennent aux instances dirigeantes des partis et au chef de parti ne sont que balivernes. Les soit disant partis politiques existant ne s’honorent et ne se reconnaissent pas. Quoi qu’il en soit, le régime en place a le mérite et ce pouvoir d’obliger à son insu et à ses dépens, les partis qui se réclament de l’opposition à se rassembler.

Progressivement en effet se constituent des groupes de partis, des plateformes, et un certain consensus qui se dessine et qui tente de s’organiser. Il en est ainsi de la plateforme dénommée « Malagasy Mivondrona ho an’ny Fanorenana » ou MMF.

Le MMF a son programme

Le MMF rassemble des associations, des groupements et des partis dont les noms traduisent presque tous leurs aspirations aux changements, à refonder la nation ou à appeler à une mobilisation générale des citoyens. Les grands composants du MMF sont : « Dininka ho Fanavotam-pirenena », Mitsangàna ry Malagasy », « Rodoben’ny Malagasy Tia Tanindrazana ho an’ny Faovana Ifotony », « Vona Soamahamanina », Comité de Réconciliation nationale (CRN), « Vondron’ny Mpanohitra », Alliance pour la paix et la refondation de la nation.

D’après Maharavo Tolojanahary, un leader du MMF, la solution au problème du pays n’est pas un coup d’Etat et c’est pourquoi il appelle les dirigeants au dialogue. Mais avant cela, il a fallu que les « opposants » se concertent, accordent leur violon pour disposer d’un minimum de programme. Car souligne-t-il, les citoyens ne veulent plus entendre parler d’aucune transition sans fin, sans plan de relance, sans aucune priorité. Il en est de même de la communauté internationale.

Le MMF prévoit d’achever avant la fin de ce mois de septembre 2016, ce qu’il appelle les « dinika » régional et national.

Maharavo Tolojanahary éclaire davantage. « C’est lors de ces « dinika » que la population discute et décide de ce qui doit être entrepris : élection anticipée ou non ? transition de combien de mois ? doit-on commencer par des élections dans les fokontany ou par les présidentielles ? que doit-on faire de ces permis miniers accordés aux Chinois et qui sont très critiqués ?

Ce sont les sujets qui seront proposés et discutés dans ces « dinika », c’est-à-dire le programme de la transition qui devrait durer entre trois (3) ou six (6) mois, souligne Maharavo Tolojanahary. Il n’a toutefois pas abordé la question de financement de cette transition et de ces élections. Mais il a assuré que les membres du MMF ont convenu qu’il n’y aura plus de descente dans la rue de manière individuelle ou au nom d’un seul parti ou d’une seule association car tout se décidera ensemble au MMF.