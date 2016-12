Les opposants reviennent à la charge

Politique

Après la Conférence des Bailleurs

Hajo Andrianainarivelo insiste ; il brigue le siège de chef de l’opposition au sein de l’Assemblée nationale. Ce 6 décembre 2017, il regrette et pointe du doigt l’Assemblée nationale auprès de laquelle il a déposé les dossiers constitutifs pour obtenir ce poste de vice-président au sein du Bureau permanent pour le compte de l’opposition. Ces dossiers sont retenus à l’Assemblée nationale qui devait les remettre pour contrôle de constitutionalité auprès de la Haute Cour constitutionnelle, déclare Hajo Andrianainarivelo. Après suivi et vérification du cheminement, ce chef du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) précise que la Haute Cour constitutionnelle n’est pas encore informée de ces dossiers et qu’ils sont encore quelque part auprès de l’Assemblée nationale, enfouis dans les tiroirs du Bureau permanent présidé par Jean Max Rakotomamonjy. L’intervention médiatique de Hajo Andrianainarivelo fut l’occasion pour ce chef de parti, malheureux candidat lors de la dernière présidentielle mais dont le parti a réussi à placer plusieurs députés, de dénoncer la mauvaise gouvernance, le non respect de la constitution et des lois par le régime en place. Hajo Andrianainarivelo ne voit aucun retour à l’ordre constitutionnel selon ses dires.

En tout cas, le MMM n’est pas le seul à revenir sur la scène médiatique après les événements de la Francophonie. Le Vovonana Kristiana Malagasy (VKM) par Perle Rasoloarijao et consorts est aussi sorti de son silence pour dénoncer les dérives de gouvernance et la perte de souveraineté de la nation. Perle Rasoloarijao qui n’a pas caché son affiliation politique ou du moins son penchant pour le parti du Pasteur Daniel Rajakoba, le Fihavanantsika, de déclarer que la nation a besoin d’homme nouveau, intègre, pointilleux et respectueux des valeurs chrétiennes et profondément malagasy.

Mais un autre Pasteur de l’opposition, plus ou moins médiatique lui aussi se présente, Edouard Tsarahame. « Il est prêt », dit-il. Il est contre des élections anticipées car elles ne changeront rien et n’apporteront que les mêmes résultats et problèmes au pays ; il faut avant tout refonder la nation ajoute-t-il. En réponse aux questions du journaliste de la radio Aceem sur ce qu’il compte faire pour accéder au pouvoir, il répond qu’il y trois entités qui détiennent ce pouvoir, à savoir, Dieu, le peuple soit par des mouvements populaire soit par des élections, et l’Armée. C’est à chacune de ces entités de décider et de lui remettre le pouvoir en quelque sorte. En tout cas, « il est prêt ».

Quant au parti « Andrianiko ny Fireneko », il continue ses offensives contre la politique financière et la diplomatie développées par le régime qui, à son avis et de son point de vue, avilissent et réduisent le citoyen malagasy à l’esclavage et en même temps à supporter éternellement des dettes ; bref à un autre type d’esclavage car l’esclave dans son sens propre est un objet et donc n’a pas à supporter ou à rembourser des dettes.