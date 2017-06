Les menaces de grève planent encore

Société

Conjoncture

Les greffiers ont certes repris leur travail, les juges de même, au grand soulagement des usagers et des justiciables. Mais le ciel n’est pas aussi bleu pour le gouvernement car le risque de grève et de paralysie de l’appareil judiciaire n’est pas définitivement écarté. En effet, les greffiers ont bien déclaré qu’ils vont remettre çà si jamais dans quinze (15) jours, le gouvernement par l’intermédiaire de la commission spéciale, ne réussit pas à résoudre de manière satisfaisante aux yeux du syndicat des greffiers, le problème de « versement » c’est-à-dire le processus de promotion en grade auquel les greffiers tiennent beaucoup et qui a toujours été le motif de leur grève. Cette commission spéciale dans laquelle siège aussi les greffiers doit lever le blocage et corriger les textes réglementaires qui empêchent cette promotion en grade du greffier sinon les greffiers reprendront leur grève illimitée. Les juges du syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) eux non plus ne sont pas prêts de se taire. Le bureau national du SMM convoque une assemblée générale extraordinaire (AGE) de tous les magistrats de Madagascar pour le 28 juin prochain. L’objet principal de cette est de décider des suites à donner aux revendications du SMM devant l’indifférence des autorités, selon le communiqué du SMM. En attendant, il sera organisé dans les cinq (5) chefs lieux de province (autre qu’Antananarivo) le 22 juin 2017, des assemblées générales délocalisées pour recueillir les desiderata et préparer l’AGE. Le SMM rappelle les plaintes déposées par le Dinika Fanavotam-Pirenena (DFP) contre les véritables acteurs (ordonnateur…) de détournements de deniers publics dans l’affaire Claudine Razaimamonjy d’une part, et d’autre part contre le sénateur Riana Andriamandavy VII pour acte de vandalisme contre les locaux du Bianco et d’un, et de deux pour intimidations et menace de mort contre une citoyenne sur les réseaux sociaux (Facebook) –la citoyenne n’étant autre que la présidente du SMM, Fanirisoa Ernaivo.

Les douaniers membres du syndicat SEMPIDOU (Sendikan’ny mpiasan’ny douanes) maintiennent toujours leur pression. D’après le président du SEMPIDOU, Herizo Andrianavalona, le syndicat n’a pas abandonné ses revendications mais a tout simplement accordé un moment de répit et de réflexion au gouvernement ; les douaniers vont reprendre leur mouvement ce 28 juin 2017.