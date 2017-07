Les magistrats de nouveau en grève pour sept jours

Société

Justice

Le syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) annonce que tous les magistrats de Madagascar entrent en grève à partir d’aujourd’hui 11 jusqu’au 18 juillet. Ceci en raison de la non satisfaction de ses revendications auprès du ministère de tutelle. Le SMM exige entre autres l’indépendance de la justice dont l’absence de pression sur les magistrats, la non utilisation de l’appareil judiciaire pour des motifs personnels ou politique.

Rappelons que les magistrats étaient déjà entrés en grève les 8 et 9 juin dernier. Un mémorandum sur leurs revendications a été déposé auprès des autorités compétentes. Des négociations ont eu lieu mais infructueuses. Notons que la relation entre le ministre de tutelle et le SMM s’est nettement dégradée notamment depuis l’affaire Claudine Razaimamonjy quand le ministre Charles Andriamiseza a organisé une conférence de presse en pleine nuit pour défendre la milliardaire. S’ensuivent les visites surprises des membres du SMM auprès de la milliardaire à l’hôpital, l’exigence de son incarcération effective…. Il fut un temps où le gouvernement a carrément menacé les syndicalistes.

Le blocage de l’appareil judiciaire d’autant qu’il n’y aucun service minimum selon les syndicalistes, va encore compliquer la vie des citoyens et justiciables qui n’en peuvent plus de subir les abus des uns et des autres. Un gouvernement qui fait la sourde oreille et qui procède à des intimidations de toutes sortes pour espérer que les mouvements de revendications et de grève s’estompent ou que le peuple se mette en colère contre les syndicalistes, d’un côté, et de l’autre un syndicat des magistrats qui demeure déterminé malgré les diversions et divisions qui sont animées d’ailleurs.