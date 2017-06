Les îles éparses à peine évoquées, les Malagasy n’osent pas insister

Société

Le chef de l’Etat malagasy, Hery Rajaonarimampianina a rencontré son homologue français Emmanuel Macron le 28 juin au palais de l’Elysée à Paris. Selon le communiqué officiel et d’après l’interview que le président malagasy a accordée à la radio France internationale, plusieurs sujets ont été évoqués dont la coopération entre les deux pays, le changement climatique, la sécurité des indopakistanais de nationalité française et la question des îles éparses. Conclusion sur les îles éparses « les discussions devront se poursuivre ». En tout et pour tout, c’est le résultat de la discussion sur les îles éparses. Donc, rien ou presque. Apparemment, le côté malagasy n’ose pas trop insister. Même si les Nations Unies ont donné raison à Madagascar sur ce sujet, c’est la France qui occupe et exploite ces îles éparses et les Malagasy n’osent pas trop insister auprès de son ancien colonisateur.

Le journaliste du RFI a évoqué dans ses questions un « relent de colonialisme » dans cette affaire, mais le Chef de l’Etat a éludé, préférant une question juridique. Donc, en gros avec ce genre de dirigeants ce n’est pas demain que les îles éparses seront rétrocédées à Madagascar. Les revendications des opposants et appels des sociétés civiles de tous bords voire le recours aux Nations unies ne sont que verbiages tant que l’Etat malagasy n’insiste pas auprès de l’Etat français. D’autant que le nouveau président français, Emmanuel Macron, semble dégager une nouvelle vision.

En matière de coopération entre les deux pays, lit-on dans le communiqué « il s’agissait de se pencher sur le renforcement de la coopération entre les deux pays » notamment par les voies traditionnelles mais surtout d’encourager les investisseurs privés français à venir à Madagascar qui est ouvert à tout le monde. Le président malagasy a cité pour souligner cette présence française, les grandes entreprises françaises actuellement à l’œuvre dont Bouygues, Colas et Aéroport de Paris dans les travaux d’’extension de l’aéroport international d’Ivato.