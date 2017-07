Les gendarmes se sont enfuis laissant les passagers à la merci des dahalo

Société

Taxi brousse en grève

Une énième attaque sur la Route nationale 7 (RN7) dans la nuit du 17 juillet dernier. Une caravane de taxi-brousse reliant Toliara à la capitale a été attaquée par des dahalo. Bilan, tous les passagers dévalisés ainsi que 2 blessés par hache. Les gendarmes armés qui faisaient partie de la caravane sont les premiers qui se sont sauvés laissant les pauvres passagers à la merci des dahalo. Une situation qui a provoqué l’indignation générale des chauffeurs et des passagers. Une partie des voitures qui ont pu rebrousser chemin à temps en constatant les barrages des dahalo proposaient même aux gendarmes de revenir ensemble afin de secourir les victimes et faire fuir les dahalo mais les éléments de forces de l’ordre ont refusé préférant l’arrivée des renforts.

Pourtant, il fut un temps où les taxi-brousses qui refusaient de prendre des gendarmes armés dans leurs voitures sont traités de tous les noms par les hauts gradés de la gendarmerie et un chauffeur attaqué a été même emprisonné pour ce refus.

Dans la journée du 19 juillet, aucun taxi-brousse reliant la capitale au sud du pays n’a emprunté la RN7, ils sont en grève. Ils exigent de l’Etat un minimum de sécurité et des éléments de forces de l’ordre qui font leur travail. En tout cas, les passagers pour Toliara se plaignent et ne savent que faire face à cette grève. Certains sont très remontés car ils doivent reprendre leur travail après leur congé qui expire demain tandis que d’autres vont rater des événements auxquels ils doivent participer. Cet axe RN7 est périodiquement infesté par des dahalo qui braquent les convois de taxi-brousse vers Toliara qui l’empruntent pratiquement la nuit pour des raisons de commodité. Si la chaussée connait des points noirs il faut dire aussi et avouer que le circuit est parsemé de nombreux points vulnérables en matière sécurité, pour ne citer que les environs de Camps Robin-Ambohimahasoa ou Ranohira-Ihosy.