Les forces armées fermement engagées pour la lutte contre le grand banditisme et les dahalo ?

Société

Sécurité

Le ministre de la Défense nationale demande à ce que l’article 8 de la Constitution soit traduit en loi, ceci en réponse aux accusations des sociétés civiles défenseurs des droits de l’homme à l’endroit des militaires dans leur mission de rétablissement de l’ordre. L’article 8 stipule : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire, en vue d’assurer la défense de toute personne contre la violence illégale… » Le ministre de la Défense nationale suggère aussi à la commission défense nationale et sécurité de l’Assemblée nationale de se pencher sur une proposition de loi sur la programmation militaire afin de moderniser les forces armées qui souffrent de la vétusté des armements et des autres moyens logistiques.

Quoi qu’en disent les forces de l’ordre, l’insécurité est partout et tout le monde s’en plaint. Les populations de la capitale et des autres grandes villes mais surtout celles des régions et districts des zones de prédilection des dahalo sont quotidiennement victimes de cette insécurité. Les commandements de ces forces de l’ordre, voire des forces armées reconnaissent l’étendue de cette insécurité mais avouent que son intensité va régressant si on se réfère aux résultats des efforts déployés sur le terrain. Dans le cas de la région Bongolava où 130 cas de vols de zébus ont été enregistrés tout au long de l’année 2016, plus de la moitié des quelque 4000 zébus volés ont été rendus à leurs propriétaires. 46 dahalo ont été abattus et 12 autres blessés lors des affrontements et poursuites effectués par les forces de l’ordre. 160 personnes « présumées coupables » ont été remis à la Justice dans le cadre de la lutte contre les dahalo et les vols de zébus dans cette région réputée zone d’insécurité.

Le commandant de groupement de la Gendarmerie de la région Bongolava évoque aussi la lutte contre la prolifération des armes à feu. Une filature de près de deux mois a abouti le 18 décembre dernier à mettre la main, après perquisition, sur un réseau de trafic d’armes et surtout sur un fabricant de fusils artisanaux. L’individu dit ne faire que des réparations des fusils qu’on lui confie. Les fouilles ont permis du reste de découvrir outillages et petits matériels, des munitions de tout calibre, 14 fusils dont 4 de fabrication artisanale si d’autres sont des fusils qu’il était en train d’améliorer les mécanismes et la portée.

De son côté le Commissariat central de Police de la capitale note que la Police nationale de la capitale a saisi 20 fusils de marque kalachnikov avec des munitions, en plus de 200 pistolets automatiques 9mm. Les divers services de la Police ont en 2016, enregistré plus de 400 attaques à main armée et 730 cambriolages ; soit un à deux actes de banditisme le plus souvent armés par jour. Le responsable de ce Commissariat, le commissaire Jean Victor Nomenjanahary, qui reconnaît les bonnes volontés citoyennes et les encourage, admet que beaucoup reste encore à faire mais que vraisemblablement la situation sécuritaire ne peut que s’améliorer pour cette année nouvelle.

En tout cas, la Gendarmerie et l’Armée collaborent et conjuguent leurs efforts pour remettre de l’ordre dans les zones rurales. De nouvelles tactiques et stratégies sont développées avec l’appui de commandos spécialisés et les hélicoptères. L’opération Mazava sera poursuivie et étendue à d’autres régions. Sont concernées le Melaky, le Sud-Est, Ihorombe en plus des zones aux frontières de ces régions limitrophes.