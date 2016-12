Les fonds des promesses de financements : Pas encore dans la poche selon le ministre des Finances

Gouvernance

Conférence des bailleurs et des investisseurs

Interrogé dans le cadre d’une émission de la radio nationale, « Ady Gasy », animée par Andrianjato Vonison le journaliste et ministre de la Communication, le ministre des Finances Gervais Rakotoarimanana a été on ne peut plus clair. Il a déclaré que les quelque 10 milliards de la Conférence de Paris ne sont que des annonces, des promesses ; ils ne sont pas tout à fait acquis. Il faut les mériter concrètement. Aussi faut-il redoubler voire tripler d’efforts pour en jouir complètement. Il précise : les bailleurs ont annoncé 6,4 milliards USD et les investisseurs privés en ont annoncé quelque 4 milliards USD. Sur les 6,4 milliards USD des bailleurs, 2,1 milliards USD sont des projets déjà à l’étude. Quant au reste, soit 4,3 milliards USD, ils sont nouveaux et il faut rapidement identifier et définir les projets qui aient de réels impacts sur la vie de la population pour pouvoir les utiliser. Or souligne le ministre des Finances, l’étape de préparation d’un projet prend du temps alors qu’elle est indispensable. Identification, évaluation technique, évaluation financière, mise en place de diverses structures de mise en œuvre… et c’est après seulement que les négociations avec les bailleurs peuvent commencer.

Le ministre Gervais Rakotoarimanana avertit qu’il faut aller vite d’autant plus que la capacité d’absorption des fonds observée jusqu’ici dans le pays est de 500 millions USD par an. Or les fonds qui sont mis à notre portée sont de 6,4 milliards USD ; ce qui signifie qu’il faut augmenter cette capacité d’absorption jusqu’à au moins 1,5 milliard USD par an.

En tout cas, Marc Ravalomanana avait raison quand à l’époque président de la République, il disait que « ny vola misy fa ny ampiasana azy no tsy hita hoe ahoana » (librement traduit par les financements existent mais nous ne savons pas comment en jouir dans les règles de l’art).