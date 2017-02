Les fédéralistes réclament un vote constitutionnel

Politique

Mode de gouvernement

La Constitution reposant sur l’Etat unitaire ne semble plus convaincre nombre de politiciens et d’observateurs de la vie nationale. Dernier en date, le « fédéralisme sahaza » du parti Antoka sy Dinan’ny Nosy (ADN) qui prône la refondation elle aussi. En tout cas, l’esprit fédéraliste sinon la refondation gagne du terrain. Et récemment encore, Max Fabien Andrianirina, coordonnateur national du Rassemblement des fédéralistes de Madagascar (RFM) et le général Ferdinand Razakarimanana, ancien président du faritany d’Antananarivo, sont intervenus dans les médias pour faire part des programmes de leurs intentions et de leurs convictions. Le RFM réclame avant toute élection, un vote constitutionnel. A cet effet, le RFM va organiser des consultations populaires dans les régions et ensuite tenir un congrès national pour finaliser une constitution fédérale.

« Plus de 50 ans d’Etat unitaire, martèlent-ils, n’ont apporté que dissension, inégalité et injustice ; aucun développement. De nombreuses régions sont très riches potentiellement en mesure de réaliser de gros progrès mais n’en profitent pas du tout des ressources dont elles regorgent. Au contraire, elles s’appauvrissent si d’autres, en raison de centralisation pratiquée par les gouvernants dans l’exercice de l’administration de l’Etat unitaire, s’enrichissent ».

Les deux personnalités dénoncent ainsi la forte centralisation du pouvoir malgré la mise en œuvre de la décentralisation. Il faut avouer par exemple que cette centralisation est très mal perçue par les abonnés de la Jirama à Mahajanga. Ces derniers se plaignent des délestages eux aussi car la répartition et la distribution du carburant pour les centrales thermiques dans les provinces sont décidées depuis Antananarivo. En tout cas, les inégalités flagrantes entre les régions expliquent selon Max Fabien Andrianirina, il n’est pas étonnant que la réconciliation nationale a beaucoup de mal à avancer.