Les élections vecteur et catalyseur de conflit et de crises politiques

Communiqué

Groupe des Experts Nationaux (GEN)

PERSPECTIVES DE LA PREVENTION

A- ANALYSE DE LA CRISE

Les élections en 2018, dans le calme, la paix où les belligérants acceptent les résultats, c’est le souhait de tous les Malagasy.

La situation actuelle est alarmante et les risques de conflits sont bien réels. Dans une perspective de prévention, le GEN propose une réflexion approfondie afin de contourner, d’éliminer ou tout au moins d’atténuer toute source de tension liée au processus électoral.

La méfiance règne au sein de notre société :

Méfiance vis-à-vis des autorités politiques qui n’engagent pas le pays dans une stabilité démocratique dans la mesure où l’aspiration à un second mandat y règne encore ;

Méfiance vis-à-vis de l’appareil judiciaire qui ne démontre pas son indépendance et son impartialité, ce qui explique pourquoi la vindicte populaire fait tâche d’huile dans le pays ; la sécurité est dans un état incontrôlable et se manifeste par l’auto défense villageoise ;

Méfiance vis-à-vis des nantis du pouvoir qui tirent les ficelles pour accaparer les marchés publics et exploiter les ressources naturelles ;

Méfiance vis-à-vis des forces de l’ordre qui faillissent à leur engagement de protéger les personnes et leurs biens.

Méfiance vis-à-vis de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) dont les avis et décisions actuels sont suspectés de partialité ;

Méfiance vis-à-vis de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) qui manque d’impartialité parce que dépendante du régime et de la Communauté internationale ;

Méfiance vis-à-vis des partis politiques qui ne s’unissent que pour renverser le régime en dérive et restent atomisés lors de la quête du pouvoir ;

Méfiance vis-à-vis d’une frange de la Communauté Internationale qui prend le citoyen Malagasy pour des mineurs, établit et décide comme des tuteurs et parfois impose la route à suivre dans la conduite des affaires nationales (feuille de route) ;

En effet, le terrain est actuellement miné, sur le plan politique, économique, social et environnemental et l’explosion peut intervenir à tout moment ;

Pour réaliser des élections dont les résultats seraient acceptés sans discussion, il nous faut, à nous Malagasy, identifier les causes profondes des problèmes et les résoudre par nous-mêmes, par la concertation et le dialogue.

B- ANALYSE DES ACTEURS ET DE LEURS INTERÊTS

La réflexion part des constats de ce que le pays a vécu durant les quarante dernières années (1975-2015).

Le parti au pouvoir monopolise et verrouille l’appareil étatique, prend des décisions unilatérales, pour l’opérationnalisation des institutions en charge de l’organisation des élections, ceci afin de rester au pouvoir éternellement, par crainte de vengeance et de représailles s’il y a alternance.

Et toute forme d’opposition est écartée voire réprimée.

Le parti opposant au régime, convaincu de vaincre aux élections, face à la situation dans le pays, est exclu des prises de décision et n’est pas représenté dans l’organe organisateur des élections. Une contestation des résultats et du processus même est probable, source de tension politique grave (2002).

Le citoyen électeur, source de la démocratie, souffre de la pauvreté et de l’inflation, est déconnecté de la vie nationale et n’est point consulté dans les décisions politiques.

Cette exclusion par le pouvoir aura un effet boomerang violent, selon les circonstances.

La HCC, appareil judiciaire dont le jugement est définitif, non susceptible de recours, assure un rôle important dans la prévention de la crise, comme ce fut le cas du jugement prononcé à Mantasoa en décembre 2001.

Le risque majeur est l’instrumentalisation de la HCC sur la proclamation de la victoire et la non considération des recours aux contentieux électoraux des candidats adverses.

Mais actuellement, on assiste à une crise de confiance vis-à-vis de cette institution : Déchéance du PRM - Nomination du PM - Mandat impératif des députés - Chef de l’opposition………

La composition de la CENI, organe de gestion des élections, fait l’objet de remarques pertinentes quant à son indépendance et son impartialité, le parti se disant de l’opposition n’étant pas représenté dans cet organe et certains des membres actuels ayant déjà occupé des postes politiques au sein du gouvernement ou des membres de parti pro régime.

La loi n°2011–013 du 9 septembre 2011 portant statut de l’opposition et des partis d’opposition est claire. L’opposition est dirigée par un Chef de l’opposition officiel.

Le rôle de la société civile est déterminant dans la restauration de la paix et de la démocratie pour un développement de tout homme et tout l’homme. Actuellement, on assiste à des actions dispersées et inefficaces face à la situation alarmante du pays.

Les OSC sont des partenaires importants et indispensables à la réflexion pour éviter le chaos électoral.

L’église a joué dans le passé un rôle de rassembleur et de défenseur des opprimés pour qu’il y ait verité dans le jeu démocratique et le respect des droits humains.

Elle est consciente de l’impact négatif de manifestations désastreuses comme ce fut le cas à Antsakabary – Befandriana Nord. Pourquoi ne pourrait-elle pas continuer à jouer ce rôle d’interpellation ?

Au niveau de la Communauté Internationale : une crise post électorale est prévisible, mais une réaction timide de la C.I sur les imperfections et les soucis sur le devenir du pays nationaux restent à déplorer.

En d’autres termes, une véritable ingérence a été annoncée et imposée (feuille de route, sanctions internationales). La souveraineté nationale reste bafouée.

C- RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES

En définitive, la récurrence des instabilités entrainées par les élections est un indicateur pour opérer, dans l’urgence, des réformes juridiques et institutionnelles.

Réformes des textes régissant le Code Electoral, la CENI, la HCC.

Dans cette optique, le GEN recommande des ASSISES NATIONALES, qui ne sont pas imposées par la Communauté Internationale, mais négociées par tous les acteurs politiques, les Organisations de la Société Civile, les syndicats, etc…..

Le GEN est disposé à être le leader de ces Assises, si les parties prenantes donnent leur accord.

Profitons de nos expériences du passé, pour réconcilier la nation avec elle-même, pour établir des réformes dans un consensus afin d’amoindrir les contestations.

Antananarivo, le 21 juillet 2017

Madeleine Ramaholimihaso, Bruno Rakotoarison, Charles Rakotonirina, Cocken Razafiarison, Hasina Rakotoson, Zafimandimby.

