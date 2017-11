Les donations et les aides continuent d’affluer

Société

Lutte contre la peste

Dans l’optique du renforcement du combat contre l’épidémie de peste, la Communauté Internationale ne cesse d’apporter son soutien à Madagascar.

Ainsi, la Chine a octroyé un lot supplémentaire d’équipements médicaux et sanitaires d’une valeur de 1,5 milliard d’Ariary. Cette aide de la Chine a été reçu officiellement hier à la centrale SALAMA de Tanjombato. Elle se compose entre autres de lits d’hôpital, de lunettes de protection, de bottes de protection, de seringues, de sur-blouses, de combinaisons, de masques FFP2 et de masques chirurgicaux. Des experts chinois ont également été dépêché à Madagascar depuis la fin du mois d’octobre pour travailler avec la mission médicale chinoise à l’Hôpital d’Anosiala, afin de prêter main-forte à l’équipe du Ministère de la Santé et l’équipe de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le gouvernement américain à travers l’USAID Madagascar a octroyé une aide additionnelle d’un million de dollars toujours en réponse à l’épidémie de peste. Le gouvernement japonais lui a fait un don à travers son ambassadeur et l’Agence de coopération Japonaise, la JICA. Une donation qui se compose de 30 720 masques de protection respiratoire, 200 couvertures et 400 thermomètres laser.

En fin d’épidémie comme l’a indiqué le ministère de la Santé publique ainsi que le premier ministre, Madagascar aura de quoi affronter une prochaine crise sanitaire.